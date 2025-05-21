21 мая 2025

Самый дешевый в УрФО: в Челябинске назвали цену на бензин марки АИ-92

Росстат: в Челябинске самый дешевый бензин в УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинске бензин марки АИ-92 оказался самым дешевым в УрФО
В Челябинске бензин марки АИ-92 оказался самым дешевым в УрФО Фото:

Стоимость бензина марки АИ-92 в Челябинской области оказалась самой низкой среди субъектов Уральского федерального округа. Литр топлива здесь стоит 52,87 рубля, говорится в отчете Росстата о средних потребительских ценах на бензин автомобильный и дизельное топливо по состоянию на 19 мая 2025 года.

«Бензин автомобильный марки АИ-92 в Челябинской стоит 52,87 рубля за литр», — говорится в статистических данных. В Курганской области показатель составляет 52,92 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе — 54,07 рубля, в Тюменской области (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ) — 55,21 рубля. Самый дорогой бензин этой марки — в Свердловской области: 55,83 рубля.

Наиболее высокая стоимость бензина марки АИ-95 зафиксирована в ХМАО — 60,35 рубля. Дизельное топливо дороже обходится жителям ЯНАО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость бензина марки АИ-92 в Челябинской области оказалась самой низкой среди субъектов Уральского федерального округа. Литр топлива здесь стоит 52,87 рубля, говорится в отчете Росстата о средних потребительских ценах на бензин автомобильный и дизельное топливо по состоянию на 19 мая 2025 года. «Бензин автомобильный марки АИ-92 в Челябинской стоит 52,87 рубля за литр», — говорится в статистических данных. В Курганской области показатель составляет 52,92 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе — 54,07 рубля, в Тюменской области (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ) — 55,21 рубля. Самый дорогой бензин этой марки — в Свердловской области: 55,83 рубля. Наиболее высокая стоимость бензина марки АИ-95 зафиксирована в ХМАО — 60,35 рубля. Дизельное топливо дороже обходится жителям ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...