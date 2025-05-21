Самый дешевый в УрФО: в Челябинске назвали цену на бензин марки АИ-92

Стоимость бензина марки АИ-92 в Челябинской области оказалась самой низкой среди субъектов Уральского федерального округа. Литр топлива здесь стоит 52,87 рубля, говорится в отчете Росстата о средних потребительских ценах на бензин автомобильный и дизельное топливо по состоянию на 19 мая 2025 года.
«Бензин автомобильный марки АИ-92 в Челябинской стоит 52,87 рубля за литр», — говорится в статистических данных. В Курганской области показатель составляет 52,92 рубля, в Ямало-Ненецком автономном округе — 54,07 рубля, в Тюменской области (в том числе Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ) — 55,21 рубля. Самый дорогой бензин этой марки — в Свердловской области: 55,83 рубля.
Наиболее высокая стоимость бензина марки АИ-95 зафиксирована в ХМАО — 60,35 рубля. Дизельное топливо дороже обходится жителям ЯНАО.
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