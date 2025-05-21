21 мая 2025

Металлургический кластер для студентов создают в Карабаше

© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения прошло в правительстве Челябинской области
Подписание соглашения прошло в правительстве Челябинской области Фото:

В городе Карабаше Челябинской области при участии АО «Карабашмедь» и ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» создают металлургический кластер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Русской медной компании» (РМК).

«В Карабаше создают металлургический кластер для работы со студентами. Новый кластер будет базироваться на площадке Карабашского филиала техникума», — сообщили URA.RU в пресс-службе РМК.

Соглашение подписано в правительстве Челябинской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на подготовку высококвалифицированных кадров. На создание образовательно-производственного центра АО «Карабашмедь» направит 50 миллионов рублей.

Предприятие остро нуждается в квалифицированных специалистах и заинтересовано в совместной работе с техникумом, рассказал генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин. «В ходе обучения будущие металлурги, химики и специалисты производства смогут активно участвовать в производственных процессах под руководством опытных наставников, получат доступ к современным технологиям и расширят свои карьерные возможности», — добавил Ханжин.

Открытие кластера металлургии в Карабаше запланировано на 2026 год. Студенты смогут учиться по следующим направлениям: металлург, химик-аналитик и мастер по слесарным работам. В процессе обучения получат возможность трудоустраиваться. Общий объем инвестиций в создание центра составит 230 миллионов рублей, сообщила директор Каслинского техникума Татьяна Гвоздина. «Из них 80 миллионов рублей — поддержка губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Средства будут направлены на закупку современного оборудования, что позволит нашим студентам проходить обучение на качественно новом уровне», — добавила Гвоздина.

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В городе Карабаше Челябинской области при участии АО «Карабашмедь» и ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» создают металлургический кластер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Русской медной компании» (РМК). «В Карабаше создают металлургический кластер для работы со студентами. Новый кластер будет базироваться на площадке Карабашского филиала техникума», — сообщили URA.RU в пресс-службе РМК. Соглашение подписано в правительстве Челябинской области в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который направлен на подготовку высококвалифицированных кадров. На создание образовательно-производственного центра АО «Карабашмедь» направит 50 миллионов рублей. Предприятие остро нуждается в квалифицированных специалистах и заинтересовано в совместной работе с техникумом, рассказал генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин. «В ходе обучения будущие металлурги, химики и специалисты производства смогут активно участвовать в производственных процессах под руководством опытных наставников, получат доступ к современным технологиям и расширят свои карьерные возможности», — добавил Ханжин. Открытие кластера металлургии в Карабаше запланировано на 2026 год. Студенты смогут учиться по следующим направлениям: металлург, химик-аналитик и мастер по слесарным работам. В процессе обучения получат возможность трудоустраиваться. Общий объем инвестиций в создание центра составит 230 миллионов рублей, сообщила директор Каслинского техникума Татьяна Гвоздина. «Из них 80 миллионов рублей — поддержка губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Средства будут направлены на закупку современного оборудования, что позволит нашим студентам проходить обучение на качественно новом уровне», — добавила Гвоздина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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