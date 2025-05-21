21 мая 2025

Группа NLO выступит на Парижском полумарафоне в челябинском селе

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Группа NLO выступит после вечернего забега
Группа NLO выступит после вечернего забега Фото:

Группа NLO станет хедлайнером Парижского полумарафона в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Музыканты выступят 31 мая в 21:45 на главной сцене после вечернего забега, сообщили организаторы спортивного мероприятия.

«Хедлайнер Парижского полумарафона — группа NLO! Парни выйдут на челябинскую сцену уже 31 мая. Это русскоязычная музыкальная группа, стремительно набирающая популярность, благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении», — сообщили в группе полумарафона во «ВКонтакте».

Их песни «Танцы», «Не грусти» и другие регулярно светятся в чартах. Также группа успела записать совместные треки с рэпером Т-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем и другими.

Парижский полумарафон пройдет в два дня — 31 мая и 1 июня. Неделя моды станет частью программы первого дня, включающей северную ходьбу, велозаезды, забеги и ночной забег «Огни Уральского Парижа». 1 июня участников ждут забеги на разные дистанции: полумарафон (21,1 километра), десятикилометровый заезд, детские старты и соревнования в формате «Парижская миля».

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Группа NLO станет хедлайнером Парижского полумарафона в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Музыканты выступят 31 мая в 21:45 на главной сцене после вечернего забега, сообщили организаторы спортивного мероприятия. «Хедлайнер Парижского полумарафона — группа NLO! Парни выйдут на челябинскую сцену уже 31 мая. Это русскоязычная музыкальная группа, стремительно набирающая популярность, благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении», — сообщили в группе полумарафона во «ВКонтакте». Их песни «Танцы», «Не грусти» и другие регулярно светятся в чартах. Также группа успела записать совместные треки с рэпером Т-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем и другими. Парижский полумарафон пройдет в два дня — 31 мая и 1 июня. Неделя моды станет частью программы первого дня, включающей северную ходьбу, велозаезды, забеги и ночной забег «Огни Уральского Парижа». 1 июня участников ждут забеги на разные дистанции: полумарафон (21,1 километра), десятикилометровый заезд, детские старты и соревнования в формате «Парижская миля».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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