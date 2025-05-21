Группа NLO выступит на Парижском полумарафоне в челябинском селе

Группа NLO станет хедлайнером Парижского полумарафона в селе Париж Нагайбакского района Челябинской области. Музыканты выступят 31 мая в 21:45 на главной сцене после вечернего забега, сообщили организаторы спортивного мероприятия.
«Хедлайнер Парижского полумарафона — группа NLO! Парни выйдут на челябинскую сцену уже 31 мая. Это русскоязычная музыкальная группа, стремительно набирающая популярность, благодаря своей энергичной танцевальной музыке с оригинальным этническим флером в исполнении», — сообщили в группе полумарафона во «ВКонтакте».
Их песни «Танцы», «Не грусти» и другие регулярно светятся в чартах. Также группа успела записать совместные треки с рэпером Т-Killah, Григорием Лепсом, Анет Сай, Катей Лель, Кравцем и другими.
Парижский полумарафон пройдет в два дня — 31 мая и 1 июня. Неделя моды станет частью программы первого дня, включающей северную ходьбу, велозаезды, забеги и ночной забег «Огни Уральского Парижа». 1 июня участников ждут забеги на разные дистанции: полумарафон (21,1 километра), десятикилометровый заезд, детские старты и соревнования в формате «Парижская миля».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!