21 мая 2025

В Челябинске электросамокаты могут вернуть в прокат до конца лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Whoosh в Челябинске планирует вернуться в этом сезоне
Whoosh в Челябинске планирует вернуться в этом сезоне Фото:

В Челябинске самокаты могут вновь заработать до конца лета. Как сообщили корреспонденту URA.RU в единой службе поддержки сервиса Whoosh, точная дата запуска пока неизвестна.

«Скорее всего в этом сезоне (самокаты снимут с паузы — прим. URA.RU). Точной даты нет», — уточнили в Whoosh.

Сейчас Челябинска можно встретить единичные случаи нахождения самокатов на улицах. Однако все они находятся в выключенном режиме. Причиной приостановки работы всех сервисов кикшеринга стало уголовное дело по статье 238 УК РФ (услуги, не отвечающие требованиям безопасности). Причиной возбуждения дела стал инцидент, в котором школьник сбил 65-летнего пенсионера. 

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В Челябинске самокаты могут вновь заработать до конца лета. Как сообщили корреспонденту URA.RU в единой службе поддержки сервиса Whoosh, точная дата запуска пока неизвестна. «Скорее всего в этом сезоне (самокаты снимут с паузы — прим. URA.RU). Точной даты нет», — уточнили в Whoosh. Сейчас Челябинска можно встретить единичные случаи нахождения самокатов на улицах. Однако все они находятся в выключенном режиме. Причиной приостановки работы всех сервисов кикшеринга стало уголовное дело по статье 238 УК РФ (услуги, не отвечающие требованиям безопасности). Причиной возбуждения дела стал инцидент, в котором школьник сбил 65-летнего пенсионера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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