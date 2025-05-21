В Челябинске электросамокаты могут вернуть в прокат до конца лета

В Челябинске самокаты могут вновь заработать до конца лета. Как сообщили корреспонденту URA.RU в единой службе поддержки сервиса Whoosh, точная дата запуска пока неизвестна.
«Скорее всего в этом сезоне (самокаты снимут с паузы — прим. URA.RU). Точной даты нет», — уточнили в Whoosh.
Сейчас Челябинска можно встретить единичные случаи нахождения самокатов на улицах. Однако все они находятся в выключенном режиме. Причиной приостановки работы всех сервисов кикшеринга стало уголовное дело по статье 238 УК РФ (услуги, не отвечающие требованиям безопасности). Причиной возбуждения дела стал инцидент, в котором школьник сбил 65-летнего пенсионера.
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