Челябинские участники СВО смогут бессрочно получить выплаты за ранение

В Челябинской области участники специальной военной операции смогут подать бессрочно действующее заявление и получить положенные выплаты за ранения, когда это им удобно. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. Ранее срок был ограничен двумя годами.
«Сегодня комитет социальной политики Законодательного собрания Челябинской области одобрил проект закона, которым отменяется требование о необходимости подать заявление о единовременной выплате в связи с полученным во время специальной военной операции ранением в течение двух лет со дня ранения. Теперь это можно сделать в любое время», — написала Сударенко в своем telegram-канале.
Закон разработан по поручению губернатор Алексея Текслера. Не все участники СВО знают о положенных выплатах и имеют возможность написать и передать заявление на их получение — они исполняют воинский долг, либо проходят лечение и реабилитацию, поясняет Сударенко.
Лишать бойцов выплат было несправедливо. Сроки обращения за региональными выплатами, предусмотренные законом «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением СВО» отменены и для других категорий граждан.
Ранее в Челябинской области уже расширили круг получателей мер социальной поддержки для семей участников СВО и упростили процедуры оформления выплат для самих военнослужащих. Эти изменения проводились по поручению губернатора Алексея Текслера с целью сделать получение помощи более доступным для всех нуждающихся.
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