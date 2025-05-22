Челябинские участники СВО смогут бессрочно получить выплаты за ранение

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Бойцы СВО получат выплаты в удобное для них время
Бойцы СВО получат выплаты в удобное для них время Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области участники специальной военной операции смогут подать бессрочно действующее заявление и получить положенные выплаты за ранения, когда это им удобно. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. Ранее срок был ограничен двумя годами.

«Сегодня комитет социальной политики Законодательного собрания Челябинской области одобрил проект закона, которым отменяется требование о необходимости подать заявление о единовременной выплате в связи с полученным во время специальной военной операции ранением в течение двух лет со дня ранения. Теперь это можно сделать в любое время», — написала Сударенко в своем telegram-канале. 

Закон разработан по поручению губернатор Алексея Текслера. Не все участники СВО знают о положенных выплатах и имеют возможность написать и передать заявление на их получение — они исполняют воинский долг, либо проходят лечение и реабилитацию, поясняет Сударенко. 

Лишать бойцов выплат было несправедливо. Сроки обращения за региональными выплатами, предусмотренные законом «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением СВО» отменены и для других категорий граждан.

Ранее в Челябинской области уже расширили круг получателей мер социальной поддержки для семей участников СВО и упростили процедуры оформления выплат для самих военнослужащих. Эти изменения проводились по поручению губернатора Алексея Текслера с целью сделать получение помощи более доступным для всех нуждающихся.

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В Челябинской области участники специальной военной операции смогут подать бессрочно действующее заявление и получить положенные выплаты за ранения, когда это им удобно. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. Ранее срок был ограничен двумя годами. «Сегодня комитет социальной политики Законодательного собрания Челябинской области одобрил проект закона, которым отменяется требование о необходимости подать заявление о единовременной выплате в связи с полученным во время специальной военной операции ранением в течение двух лет со дня ранения. Теперь это можно сделать в любое время», — написала Сударенко в своем telegram-канале.  Закон разработан по поручению губернатор Алексея Текслера. Не все участники СВО знают о положенных выплатах и имеют возможность написать и передать заявление на их получение — они исполняют воинский долг, либо проходят лечение и реабилитацию, поясняет Сударенко.  Лишать бойцов выплат было несправедливо. Сроки обращения за региональными выплатами, предусмотренные законом «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением СВО» отменены и для других категорий граждан. Ранее в Челябинской области уже расширили круг получателей мер социальной поддержки для семей участников СВО и упростили процедуры оформления выплат для самих военнослужащих. Эти изменения проводились по поручению губернатора Алексея Текслера с целью сделать получение помощи более доступным для всех нуждающихся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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