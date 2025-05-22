Град выпал в Челябинской области в конце мая

В Челябинской области на перевалах национального парка «Зигальга» выпал первый в этом году град. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.
«Первый в этом году град прошел на перевалах Зигальги. Природное явление, которое относится к ливневым осадкам и образуется в кучево-дождевых облаках, метеорологи считают достаточно редким», — сообщила пресс-служба нацпарка, расположенного в Катав-Ивановском районе Челябинской области.
Град обычно идет не более шести минут, но от него страдает растительность. «На землю эти кусочки льда падают со скоростью до 160 километров в час», — отмечают в пресс-службе парка. И советуют в случае, если град застал на маршруте, главное защитить голову и быстрее найти укрытие.
Синоптики ранее предупреждали о продлении неблагоприятных погодных явлений в Челябинской области. В среду, 21 мая, в отдельных районах региона прогнозировались грозы, град, порывы ветра до 21 метра в секунду, ночью сильные дожди.
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