В Тюмени продают «макаронный» бизнес по цене элитной квартиры

Тюменцам предлагают купить готовый действующий бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Стоимость продажи составляет 66 миллионов рублей. За аналогичную стоимость в Тюмени продается четырехкомнатная квартира площадью 254 квадратных метра в элитном доме.
«Продается предприятие 24/7 пекарня и производство макарон. Рабочий бизнес, заключены долгосрочные госконтаркты: детские сады, поликлиники. Договоры с ритейлами — „Ашан“, „Монетка“. Цена продажи — 66 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления. Продавец указывает, что готов к торгу.
Бизнесмен также указал в объявлении, что участок, на котором расположено предприятие, находится в собственности. На территории более 1000 квадратных метров расположено три здания — административное, производственный цех и холодный склад для готовой продукции.
За аналогичную сумму, по данным сайта «Авито», в Тюмени можно приобрести квартиру площадью 254 квадратных метра, расположенную в центральной части города. Благодаря свободной планировке будущие хозяева смогут самостоятельно выбирать количество комнат.
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