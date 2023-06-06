В Тюмени продают «макаронный» бизнес по цене элитной квартиры

В Тюмени продают готовый бизнес по производству макарон по цене элитной квартиры

07 июня 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

За готовый бизнес продавец просит 66 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцам предлагают купить готовый действующий бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Стоимость продажи составляет 66 миллионов рублей. За аналогичную стоимость в Тюмени продается четырехкомнатная квартира площадью 254 квадратных метра в элитном доме. «Продается предприятие 24/7 пекарня и производство макарон. Рабочий бизнес, заключены долгосрочные госконтаркты: детские сады, поликлиники. Договоры с ритейлами — „Ашан“, „Монетка“. Цена продажи — 66 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления. Продавец указывает, что готов к торгу. Бизнесмен также указал в объявлении, что участок, на котором расположено предприятие, находится в собственности. На территории более 1000 квадратных метров расположено три здания — административное, производственный цех и холодный склад для готовой продукции. За аналогичную сумму, по данным сайта «Авито», в Тюмени можно приобрести квартиру площадью 254 квадратных метра, расположенную в центральной части города. Благодаря свободной планировке будущие хозяева смогут самостоятельно выбирать количество комнат.

Тюменцам предлагают купить готовый действующий бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Стоимость продажи составляет 66 миллионов рублей. За аналогичную стоимость в Тюмени продается четырехкомнатная квартира площадью 254 квадратных метра в элитном доме. «Продается предприятие 24/7 пекарня и производство макарон. Рабочий бизнес, заключены долгосрочные госконтаркты: детские сады, поликлиники. Договоры с ритейлами — „Ашан“, „Монетка“. Цена продажи — 66 миллионов рублей», — говорится в тексте объявления. Продавец указывает, что готов к торгу. Бизнесмен также указал в объявлении, что участок, на котором расположено предприятие, находится в собственности. На территории более 1000 квадратных метров расположено три здания — административное, производственный цех и холодный склад для готовой продукции. За аналогичную сумму, по данным сайта «Авито», в Тюмени можно приобрести квартиру площадью 254 квадратных метра, расположенную в центральной части города. Благодаря свободной планировке будущие хозяева смогут самостоятельно выбирать количество комнат.