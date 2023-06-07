Директор турагентства продавала жителям ЯНАО фальшивые путевки в Турцию

08 июня 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО лишились отпуска в Турции из-за обмана туроператором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор туристической фирмы ООО «География» оказывала жителям Аксарки (ЯНАО) фиктивные услуги по продаже путевок для летнего отдыха в Турции. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Директор ООО „География“ (Брянск), посредством сети интернет оказывала услуги двум жителям с. Аксарка по оформлению туристических путевок в Турецкую Республику. При заключении договора на реализацию туристического продукта, она заведомо не собиралась исполнять его условия, денежные средства в размере более 250 тысяч рублей, полученные от граждан, туроператору не перечислила, заявки на бронирование туристических продуктов не направляла», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В ходе расследования обстоятельств дела, выяснилось, что мошенница вообще не могла вести предпринимательскую деятельность, так как ранее турфирма была объявлена банкротом. Но это не помешало ей заключить еще два договора на туристический отдых на сумму 170 тысяч рублей, обязательства по которым она также не собиралась выполнять. Приговором суда женщина признана виновной по 159 статье УК РФ «Мошенничество». Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Директор туристической фирмы ООО «География» оказывала жителям Аксарки (ЯНАО) фиктивные услуги по продаже путевок для летнего отдыха в Турции. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Директор ООО „География“ (Брянск), посредством сети интернет оказывала услуги двум жителям с. Аксарка по оформлению туристических путевок в Турецкую Республику. При заключении договора на реализацию туристического продукта, она заведомо не собиралась исполнять его условия, денежные средства в размере более 250 тысяч рублей, полученные от граждан, туроператору не перечислила, заявки на бронирование туристических продуктов не направляла», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. В ходе расследования обстоятельств дела, выяснилось, что мошенница вообще не могла вести предпринимательскую деятельность, так как ранее турфирма была объявлена банкротом. Но это не помешало ей заключить еще два договора на туристический отдых на сумму 170 тысяч рублей, обязательства по которым она также не собиралась выполнять. Приговором суда женщина признана виновной по 159 статье УК РФ «Мошенничество». Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.