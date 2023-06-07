В Тюмени в озере Оброчное «сварилась» рыба

Мор рыбы рыбаки связывают с аномальной жарой, которая стояла в Тюмени Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В озере Оброчное в Тюмени погибла рыба: по словам очевидца, она буквально сварилась. Фото с мертвыми животными появились в группе «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Печальная картина на озере Оброчном. Каждый год одно и тоже. Судачки и щуки опять сварились. Белой рыбы не видать», — написал тюменец Евгений Булыгин в группе «Рыбалка в Тюменской области».

На фото, приложенных к посту, можно увидеть рыбу, которую выбросило на берег озера. В комментариях к записи пользователи предположили, что причиной мора стала аномальная жара, которая еще недавно держалась в Тюмени. При подобных температурах вода в озере не насыщается кислородом, что убивает его жителей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в реке Туре массово гибнет рыба. После того как информация была обнародована, специалисты Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству выехали на место падежа и взяли пробы, для установления причин мора.