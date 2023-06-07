07 июня 2023
06 июня 2023

В заксобрании ЯНАО обновится часть фракции ЛДПР. Инсайд

Глава реготделения ЛДПР Кузнецов получит пост в заксобрании ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
выборы 2021. Москва, папка, выборы, лдпр, лдпр логотип
В заксобрании ЯНАО два депутата от ЛДПР — Садовников и Голубенко Фото:

Главе реготделения ЛДПР в ЯНАО Андрею Кузнецову прочат кресло депутата заксобрания. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, в 2025 году он получит мандат и возглавит фракцию либерал-демократов вместо Дениса Садовникова.

«Кузнецов сменит Садовникова в заксобрании и получит руководство над депутатской фракцией ЛДПР», — сообщил источник. По его информации, глава либерал-демократов в Тюмени Владимир Сысоев заберет Садовникова помощником.

В ямальское отделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Кузнецов был назначен руководителем реготделения ЛДПР в ЯНАО. А Денис Садовников будет выдвигаться в губернаторы Тюменской области.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главе реготделения ЛДПР в ЯНАО Андрею Кузнецову прочат кресло депутата заксобрания. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, в 2025 году он получит мандат и возглавит фракцию либерал-демократов вместо Дениса Садовникова. «Кузнецов сменит Садовникова в заксобрании и получит руководство над депутатской фракцией ЛДПР», — сообщил источник. По его информации, глава либерал-демократов в Тюмени Владимир Сысоев заберет Садовникова помощником. В ямальское отделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Кузнецов был назначен руководителем реготделения ЛДПР в ЯНАО. А Денис Садовников будет выдвигаться в губернаторы Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...