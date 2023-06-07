Главе реготделения ЛДПР в ЯНАО Андрею Кузнецову прочат кресло депутата заксобрания. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, в 2025 году он получит мандат и возглавит фракцию либерал-демократов вместо Дениса Садовникова.
«Кузнецов сменит Садовникова в заксобрании и получит руководство над депутатской фракцией ЛДПР», — сообщил источник. По его информации, глава либерал-демократов в Тюмени Владимир Сысоев заберет Садовникова помощником.
В ямальское отделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Кузнецов был назначен руководителем реготделения ЛДПР в ЯНАО. А Денис Садовников будет выдвигаться в губернаторы Тюменской области.
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