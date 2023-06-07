В заксобрании ЯНАО обновится часть фракции ЛДПР. Инсайд

Глава реготделения ЛДПР Кузнецов получит пост в заксобрании ЯНАО

08 июня 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

В заксобрании ЯНАО два депутата от ЛДПР — Садовников и Голубенко Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Главе реготделения ЛДПР в ЯНАО Андрею Кузнецову прочат кресло депутата заксобрания. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, в 2025 году он получит мандат и возглавит фракцию либерал-демократов вместо Дениса Садовникова. «Кузнецов сменит Садовникова в заксобрании и получит руководство над депутатской фракцией ЛДПР», — сообщил источник. По его информации, глава либерал-демократов в Тюмени Владимир Сысоев заберет Садовникова помощником. В ямальское отделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Кузнецов был назначен руководителем реготделения ЛДПР в ЯНАО. А Денис Садовников будет выдвигаться в губернаторы Тюменской области.

Главе реготделения ЛДПР в ЯНАО Андрею Кузнецову прочат кресло депутата заксобрания. Как сообщил URA.RU источник в политбомонде, в 2025 году он получит мандат и возглавит фракцию либерал-демократов вместо Дениса Садовникова. «Кузнецов сменит Садовникова в заксобрании и получит руководство над депутатской фракцией ЛДПР», — сообщил источник. По его информации, глава либерал-демократов в Тюмени Владимир Сысоев заберет Садовникова помощником. В ямальское отделение ЛДПР агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Кузнецов был назначен руководителем реготделения ЛДПР в ЯНАО. А Денис Садовников будет выдвигаться в губернаторы Тюменской области.