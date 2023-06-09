09 июня 2023
08 июня 2023

В ЯНАО этим летом спрогнозировали провалы грунта

ВНИИ ГОЧС: в ЯНАО летом будет проваливаться грунт из-за таяния мерзлых пород и подземного льда
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Провалы будут связаны с таянием мерзлых пород и подземного льда Фото:

В ЯНАО этим летом прогнозируют провалы грунта из-за таяния мерзлых пород и подземного льда. Об этом предупреждает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«На летний период этого года в связи с прогнозом развития экзогенных геологических процессов, который подготовлен учеными института, есть высокая активность комплекса криогенного и термокарстового процессов. Такое явление спрогнозировали на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа», — передают информацию ВНИИ ГОЧС журналисты РИА Новости.

Также в это период ожидаются обвалы и осыпи горных пород в Дагестане, Северной Осетии, на Алтае, а также в Приморском, Камчатском краях и Ростовской области. Может возникнуть риск появления ЧС ситуаций, который будет связан с экзогенным геологическим процессом.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО провалилась дорога из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард, где случилось размытие грунта. Причиной перелома трубы и размытия дороги стало интенсивное оттаивание грунта, который долгое время находился в состоянии вечной мерзлоты.

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В ЯНАО этим летом прогнозируют провалы грунта из-за таяния мерзлых пород и подземного льда. Об этом предупреждает всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). «На летний период этого года в связи с прогнозом развития экзогенных геологических процессов, который подготовлен учеными института, есть высокая активность комплекса криогенного и термокарстового процессов. Такое явление спрогнозировали на территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа», — передают информацию ВНИИ ГОЧС журналисты РИА Новости. Также в это период ожидаются обвалы и осыпи горных пород в Дагестане, Северной Осетии, на Алтае, а также в Приморском, Камчатском краях и Ростовской области. Может возникнуть риск появления ЧС ситуаций, который будет связан с экзогенным геологическим процессом. Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО провалилась дорога из-за разлома водопропускной трубы на 1013 километре трассы Сургут-Салехард, где случилось размытие грунта. Причиной перелома трубы и размытия дороги стало интенсивное оттаивание грунта, который долгое время находился в состоянии вечной мерзлоты.
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