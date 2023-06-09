Жители Надымского района ЯНАО расчистили от мусора 10 гектаров береговой линии

В уборке приняли участие 288 жителей района
Жители Надымского района ЯНАО очистили от мусора береговую линию недалеко от Надыма и поселений муниципалитета. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.
«Эковолонтеры, а это 288 человек, убрали береговую линию в районе 107-го километра у Надыма, а также в поселениях муниципалитета. Общими силами собрали 67 кубометров мусора на площади в 10 гектаров», — сообщил мэр Надымского района в своем telegram-канале. Уборка прошла в рамках экологической акции.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек.
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