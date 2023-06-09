09 июня 2023
08 июня 2023

Жители Надымского района ЯНАО расчистили от мусора 10 гектаров береговой линии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эко субботник "Чисто май". поселок Теплая Гора. Пермь, уборка мусора, мешки с мусором, эко волонтеры
В уборке приняли участие 288 жителей района Фото:

Жители Надымского района ЯНАО очистили от мусора береговую линию недалеко от Надыма и поселений муниципалитета. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских.

«Эковолонтеры, а это 288 человек, убрали береговую линию в районе 107-го километра у Надыма, а также в поселениях муниципалитета. Общими силами собрали 67 кубометров мусора на площади в 10 гектаров», — сообщил мэр Надымского района в своем telegram-канале. Уборка прошла в рамках экологической акции.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Надымского района ЯНАО очистили от мусора береговую линию недалеко от Надыма и поселений муниципалитета. Об этом сообщил глава района Дмитрий Жаромских. «Эковолонтеры, а это 288 человек, убрали береговую линию в районе 107-го километра у Надыма, а также в поселениях муниципалитета. Общими силами собрали 67 кубометров мусора на площади в 10 гектаров», — сообщил мэр Надымского района в своем telegram-канале. Уборка прошла в рамках экологической акции. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО в рамках Всероссийского субботника приведут в порядок 500 общественных пространств. В акции примут участие около 15 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...