09 июня 2023
08 июня 2023

Власти Салехарда откроют второй кинотеатр под открытым небом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинолето в парке Маяковского с участием Евгения Куйвашева. Екатеринбург, парк маяковского, летний кинотеатр, кинолето
Первый кинотеатр на набережной озера Лебяжье получил положительные отзывы от жителей Салехарда Фото:

В Салехарде (ЯНАО) планируется открытие второго кинотеатра под открытым небом. Он разместится возле центра культуры и спорта «Геолог». Глава окружной столицы Алексей Титовский сообщил, что первая площадка на набережной озера Лебяжье получила положительный отклик от городских жителей.

«Видел, какой положительный отклик получила организация кинотеатра под открытым небом. Приняли решение оборудовать две площадки. Киносеансы в субботу, 10 июня, пройдут на набережной озера Лебяжье, а в воскресенье, 11 июня, — у „Геолога“», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Фильм в кинотеатрах посмотрели 2800 зрителей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) планируется открытие второго кинотеатра под открытым небом. Он разместится возле центра культуры и спорта «Геолог». Глава окружной столицы Алексей Титовский сообщил, что первая площадка на набережной озера Лебяжье получила положительный отклик от городских жителей. «Видел, какой положительный отклик получила организация кинотеатра под открытым небом. Приняли решение оборудовать две площадки. Киносеансы в субботу, 10 июня, пройдут на набережной озера Лебяжье, а в воскресенье, 11 июня, — у „Геолога“», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Фильм в кинотеатрах посмотрели 2800 зрителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...