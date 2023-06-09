Власти Салехарда откроют второй кинотеатр под открытым небом

В Салехарде (ЯНАО) планируется открытие второго кинотеатра под открытым небом. Он разместится возле центра культуры и спорта «Геолог». Глава окружной столицы Алексей Титовский сообщил, что первая площадка на набережной озера Лебяжье получила положительный отклик от городских жителей.
«Видел, какой положительный отклик получила организация кинотеатра под открытым небом. Приняли решение оборудовать две площадки. Киносеансы в субботу, 10 июня, пройдут на набережной озера Лебяжье, а в воскресенье, 11 июня, — у „Геолога“», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО заплатили в кассы кинотеатров больше одного миллиона рублей за просмотр голливудского блокбастера «Джон Уик 4». Фильм в кинотеатрах посмотрели 2800 зрителей.
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