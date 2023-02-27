У тюменца конфисковали внедорожник после охоты в Курганской области

Житель Тюменской области лишился внедорожника и получил штраф 300 тысяч рублей, после того как был пойман с товарищем во время незаконной охоты в Белозерском районе (Курганская область). Данные появились на сайте районного суда.
«Двое жителей Тюменской области признаны виновными в совершении незаконной охоты группой лиц <…> одному из соучастников была назначена мера в виде судебного штрафа в размере 300 000 руб., принадлежащий ему автомобиль Nissan Pathfinder, <…> был конфискован», — приводятся детали судебного решения. Также каждый из охотников получил в качестве наказания по 3,5 года лишения свободы условно (на три года).
Тюменцы незаконно добыли в Белозерском районе косулю и кабана. Их удалось задержать полицейским и охотинспекторам с поличным в местной деревне.
Суд лишил тюменцев прав на получение охотничьих разрешений на 2,5 года. Было конфисковано ружье, мужчины также возместили ущерб государству в размере 270 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области полиция задержала тюменцев после незаконной охоты. Жители соседнего региона незаконно добыли двух животных в Чимеевском лесном угодье.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!