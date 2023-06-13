13 июня 2023

Курганец вместе с сыном закопал убитую женщину в огороде

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчину отправят в колонию строгого режима Фото:

Жителя Кургана приговорили к десяти годам лишения свободы за то, что он избил до смерти женщину и закопал ее в огороде. Данная информация была размещена 14 июня на сайте областной прокуратуры.

«Суд назначил ему [обвиняемому] наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении.

В 2010 году мужчина во время распития алкоголя избил женщину, которая скончалась от полученных травм. После этого мужчина вместе с сыном выкопал в огороде яму, куда положил труп. Только спустя несколько месяцев труп смогли обнаружить. В 2022 году удалось доказать причастность обвиняемого к преступлению. Дело рассмотрели в Курганском городском суде.

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Жителя Кургана приговорили к десяти годам лишения свободы за то, что он избил до смерти женщину и закопал ее в огороде. Данная информация была размещена 14 июня на сайте областной прокуратуры. «Суд назначил ему [обвиняемому] наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении. В 2010 году мужчина во время распития алкоголя избил женщину, которая скончалась от полученных травм. После этого мужчина вместе с сыном выкопал в огороде яму, куда положил труп. Только спустя несколько месяцев труп смогли обнаружить. В 2022 году удалось доказать причастность обвиняемого к преступлению. Дело рассмотрели в Курганском городском суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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