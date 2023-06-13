Курганец вместе с сыном закопал убитую женщину в огороде

Мужчину отправят в колонию строгого режима Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жителя Кургана приговорили к десяти годам лишения свободы за то, что он избил до смерти женщину и закопал ее в огороде. Данная информация была размещена 14 июня на сайте областной прокуратуры.

«Суд назначил ему [обвиняемому] наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год. Приговор не вступил в законную силу», — указано в сообщении.

В 2010 году мужчина во время распития алкоголя избил женщину, которая скончалась от полученных травм. После этого мужчина вместе с сыном выкопал в огороде яму, куда положил труп. Только спустя несколько месяцев труп смогли обнаружить. В 2022 году удалось доказать причастность обвиняемого к преступлению. Дело рассмотрели в Курганском городском суде.