FT: США ожидают нового запуска «Орешника» по Украине в ближайшие дни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США ждут новый запуск «Орешника»
В США ждут новый запуск «Орешника» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В США предполагают, что Россия может провести новый запуск экспериментальной ракеты «Орешник» по Украине в ближайшее время. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник из Совета национальной безопасности США.

Вполне возможно, что Россия совершит новый запуск «Орешника» по Украине уже в ближайшие дни», — передала британская газета слова источника из Совета нацбезопасности США. Там считают, что использование этого ракетного комплекса является инструментом устрашения властей Украины, а также их партнеров.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может осуществить еще один запуск «Орешника» на территорию Украины. Также он разрешил разместить новые системы средней дальности на территории Беларуси.

Как российский лидер ранее отмечал, разработка и внедрение ракетных систем средней дальности «Орешник» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Он отметил, что ядерная доктрина страны с внедрением данных систем не ужесточится, а только усовершенствуется.  

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США предполагают, что Россия может провести новый запуск экспериментальной ракеты «Орешник» по Украине в ближайшее время. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник из Совета национальной безопасности США. Вполне возможно, что Россия совершит новый запуск «Орешника» по Украине уже в ближайшие дни», — передала британская газета слова источника из Совета нацбезопасности США. Там считают, что использование этого ракетного комплекса является инструментом устрашения властей Украины, а также их партнеров. Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может осуществить еще один запуск «Орешника» на территорию Украины. Также он разрешил разместить новые системы средней дальности на территории Беларуси. Как российский лидер ранее отмечал, разработка и внедрение ракетных систем средней дальности «Орешник» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Он отметил, что ядерная доктрина страны с внедрением данных систем не ужесточится, а только усовершенствуется.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...