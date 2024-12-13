FT: США ожидают нового запуска «Орешника» по Украине в ближайшие дни

В США предполагают, что Россия может провести новый запуск экспериментальной ракеты «Орешник» по Украине в ближайшее время. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источник из Совета национальной безопасности США.
Вполне возможно, что Россия совершит новый запуск «Орешника» по Украине уже в ближайшие дни», — передала британская газета слова источника из Совета нацбезопасности США. Там считают, что использование этого ракетного комплекса является инструментом устрашения властей Украины, а также их партнеров.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может осуществить еще один запуск «Орешника» на территорию Украины. Также он разрешил разместить новые системы средней дальности на территории Беларуси.
Как российский лидер ранее отмечал, разработка и внедрение ракетных систем средней дальности «Орешник» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Он отметил, что ядерная доктрина страны с внедрением данных систем не ужесточится, а только усовершенствуется.
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