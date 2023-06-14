В опубликованных бизнес-проектах есть неточности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области фонд «Инвестиционное агентство», который занимается поддержкой бизнеса, отпугивает потенциальных инвесторов и предпринимателей документами с ошибками. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал курганец, планировавший заняться предпринимательством.

По словам курганца, на сайте по поддержке бизнеса публикуют кейсы с неточностями и из других регионов. Это подрывают доверие к проводимой работе по привлечению инвесторов и развитию предпринимательства. «Один из бизнес-проектов предлагает выращивать картофель. Прописан весь порядок действий, приведены расчеты. Но в пункте про сбыт картофель вдруг стал земляникой», — привел собеседник агентства один из примеров. Он также добавил, что другой проект на курганском сайте касается выращивания лука в Липецкой области.

На сайте «Мой бизнес 45» в разделе «Социальный контракт» опубликованы 84 бизнес-концепции. Потенциальным предпринимателям предлагают выращивать картофель, заниматься пчеловодством и мясным птицеводствам, развивать конный туризм.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, направлен реакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Бизнес-концепция по выращиванию картофеля Скриншот: с сайта мойбизнес45.рф

Лук, который предлагают выращивать в Курганской области, будут реализовать в Липецкой области Скриншот: с сайта мойбизнес45.рф