Курганская госструктура отпугивает потенциальных инвесторов документами с ошибками. Скрин

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель
В опубликованных бизнес-проектах есть неточности Фото:

В Курганской области фонд «Инвестиционное агентство», который занимается поддержкой бизнеса, отпугивает потенциальных инвесторов и предпринимателей документами с ошибками. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал курганец, планировавший заняться предпринимательством.

По словам курганца, на сайте по поддержке бизнеса публикуют кейсы с неточностями и из других регионов. Это подрывают доверие к проводимой работе по привлечению инвесторов и развитию предпринимательства. «Один из бизнес-проектов предлагает выращивать картофель. Прописан весь порядок действий, приведены расчеты. Но в пункте про сбыт картофель вдруг стал земляникой», — привел собеседник агентства один из примеров. Он также добавил, что другой проект на курганском сайте касается выращивания лука в Липецкой области.

На сайте «Мой бизнес 45» в разделе «Социальный контракт» опубликованы 84 бизнес-концепции. Потенциальным предпринимателям предлагают выращивать картофель, заниматься пчеловодством и мясным птицеводствам, развивать конный туризм.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, направлен реакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Бизнес-концепция по выращиванию картофеля
Бизнес-концепция по выращиванию картофеля
Лук, который предлагают выращивать в Курганской области, будут реализовать в Липецкой области
Лук, который предлагают выращивать в Курганской области, будут реализовать в Липецкой области
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В Курганской области фонд «Инвестиционное агентство», который занимается поддержкой бизнеса, отпугивает потенциальных инвесторов и предпринимателей документами с ошибками. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал курганец, планировавший заняться предпринимательством. По словам курганца, на сайте по поддержке бизнеса публикуют кейсы с неточностями и из других регионов. Это подрывают доверие к проводимой работе по привлечению инвесторов и развитию предпринимательства. «Один из бизнес-проектов предлагает выращивать картофель. Прописан весь порядок действий, приведены расчеты. Но в пункте про сбыт картофель вдруг стал земляникой», — привел собеседник агентства один из примеров. Он также добавил, что другой проект на курганском сайте касается выращивания лука в Липецкой области. На сайте «Мой бизнес 45» в разделе «Социальный контракт» опубликованы 84 бизнес-концепции. Потенциальным предпринимателям предлагают выращивать картофель, заниматься пчеловодством и мясным птицеводствам, развивать конный туризм. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области, который отвечает за взаимодействие с другими региональными ведомствами, направлен реакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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