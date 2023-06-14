Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при наступлении: главное к вечеру 14 июня

14 июня 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий заявил, что у ВСУ нет успеха в наступлении в Запорожской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины потеряли около 7,5 тысяч солдат с 4 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 июня. Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ с 4 июня. Потери составили около 7,5 тысяч солдат убитыми и ранеными. Передает «Пятый канал».

Российская авиация уничтожила скопления иностранных наемников. Об этом заявили в Минобороны РФ. «Авиация и флот ночью нанесли удары по украинским военным и иностранным наемникам, складам боеприпасов и техники», — сообщило ведомство.

ВСУ провалили наступления на южнодонецком, запорожском, и донецком направлениях. Они потеряли около 800 военных. Российские бойцы уничтожили четыре танка и семь бронемашин.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о снижении активности в наступательных действиях ВСУ из-за сильных дождей на Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках. По его словам, основная часть противостояния перешла к массированным артиллерийским обстрелам по позициям первой, второй и третьей линии обороны.

Рогов отметил, что ВСУ перегруппировываются на линии фронта в Запорожской области из-за проливных дождей. Он подчеркнул, что украинские бойцы, возможно, продолжат наступление после улучшения погоды.

В Запорожской области у украинских бойцов нет успеха в наступлении. «Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе, это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — заявил врио региона Евгений Балицкий.

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что ежедневно ВСУ теряют по батальону, которые ведут бои на танках Leopard. «Они уже людей требуют, просят, чтобы им дали поляков или еще кого», — объяснил Василий Дандыкин», — отметил он.

В Госдуме разрабатывают закон о получении статуса ветерана боевых действий в ходе спецоперации на Украине тем, кто защищал приграничные российские районы. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, если солдат-срочник «каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия», то он станет ветераном боевых действий.

Президент республики Беларусь Александр Лукашенко выразил мнение, что есть большие предпосылки окончания конфликта между Россией и Украиной. «Я не пророк, но на Украине мы закончим этот конфликт. К этому уже большие предпосылки», — заявил Лукашенко.

ВСУ недовольны техникой, поставленной Западом. Они отметили, что поддержку в контрнаступлении не получили. Им не хватает западной техники.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что в «санитарной зоне» не будет военной инфраструктуры, по которой могут бить ВСУ. Это необходимо для защиты мирный жителей.

Украинские СМИ заявили о ранении депутата Государственной Думы, заместителя председателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова в зоне спецоперации. Однако глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг информацию. «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», — заявил он.

Вооруженные силы Украины потеряли около 7,5 тысяч солдат с 4 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости к вечеру 14 июня. Украинские СМИ заявили о ранении депутата Государственной Думы, заместителя председателя правительства Чеченской республики Адама Делимханова в зоне спецоперации. Однако глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг информацию. «Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», — заявил он.