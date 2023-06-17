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15 июня 2023

В Кургане пожарные обесточили сгоревший подъезд. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным причиной возгорания стала неисправная проводка Фото:

Пожарные Кургана обесточили сгоревший подъезд дома №36 по улице Дзержинского до замены электропроводки. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

«В 19:30 в домовом чате жители написали, что пропал свет и дымится в подъезде щитовая. Сразу же выехал электрик, практически одновременно с пожарными приехал сотрудник управляющей компании, обесточили дом. В 19:45 пожарные взломали дверь в квартире, в которой произошло возгорание, и локализовали пожар», — говорится в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, возгорание началось в квартире и перекинулось на шахту с проводами. После тушения пожара всему дому, кроме одного подъезда, вновь подключили электроэнергию. В пресс-службу МЧС России по Курганской области направлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее стало известно, что в Макушино во время тушения пожара нашли тело мужчины. Специалисты после осмотра не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, пожар в доме произошел из-за неправильного обращения с электроприборами.

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Пожарные Кургана обесточили сгоревший подъезд дома №36 по улице Дзержинского до замены электропроводки. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. «В 19:30 в домовом чате жители написали, что пропал свет и дымится в подъезде щитовая. Сразу же выехал электрик, практически одновременно с пожарными приехал сотрудник управляющей компании, обесточили дом. В 19:45 пожарные взломали дверь в квартире, в которой произошло возгорание, и локализовали пожар», — говорится в сообществе «Инцидент. Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, возгорание началось в квартире и перекинулось на шахту с проводами. После тушения пожара всему дому, кроме одного подъезда, вновь подключили электроэнергию. В пресс-службу МЧС России по Курганской области направлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее стало известно, что в Макушино во время тушения пожара нашли тело мужчины. Специалисты после осмотра не нашли признаков насильственной смерти. По предварительным данным, пожар в доме произошел из-за неправильного обращения с электроприборами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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