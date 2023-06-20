Жители челябинской многоэтажки придумали способ разогнать мужской SPA-салон в доме

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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Сначала в доме работал хостел, теперь мужской SPA-салон Фото:

В Челябинске жители многоэтажки по улице 40-летия Победы придумали способ разогнать мужской SPA-салон в своем доме. Клиентов, которые приходят сюда ночью, они снимают на телефон из окон и балконов.

«Сначала тут работал хостел, теперь мужской SPA-салон. Заходят к ним по звонку телефонному. Круглыми сутками посетители и музыка, звуковые оргии слышны и разборки», — пожаловались местные жители «Агентству чрезвычайных новостей».

Жители дома №29а по улице 40-летия Победы решили самостоятельно бороться с мужским спа-салоном. Клиентов, которые приходят сюда ночью, они снимают на телефон из своих окон и с балконов. Жильцы надеются, что когда жены узнают, где мужья проводят ночь, устроят им скандал.

Как рассказали URA.RU в УМВД России по городу Челябинску, на работу данного заведения в отделение полиции «Северо-Западный» в этом году поступило всего два обращения, и оба датированы июнем. По первому обращению возбуждено административное производство по статье 13 закона Челябинской области №584 ФЗ «О нарушении тишины и покоя граждан в ночное время.»

«По последнему обращению, которое поступило 19 июня, проводится тщательная проверка. По ее результатам будет принято обоснованное решение», — добавили в УМВД по Челябинску.

Ранее начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову во время приема граждан пожаловались на работу SPA-салона в Советском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал пообещал разобраться в ситуации.

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В Челябинске жители многоэтажки по улице 40-летия Победы придумали способ разогнать мужской SPA-салон в своем доме. Клиентов, которые приходят сюда ночью, они снимают на телефон из окон и балконов. «Сначала тут работал хостел, теперь мужской SPA-салон. Заходят к ним по звонку телефонному. Круглыми сутками посетители и музыка, звуковые оргии слышны и разборки», — пожаловались местные жители «Агентству чрезвычайных новостей». Жители дома №29а по улице 40-летия Победы решили самостоятельно бороться с мужским спа-салоном. Клиентов, которые приходят сюда ночью, они снимают на телефон из своих окон и с балконов. Жильцы надеются, что когда жены узнают, где мужья проводят ночь, устроят им скандал. Как рассказали URA.RU в УМВД России по городу Челябинску, на работу данного заведения в отделение полиции «Северо-Западный» в этом году поступило всего два обращения, и оба датированы июнем. По первому обращению возбуждено административное производство по статье 13 закона Челябинской области №584 ФЗ «О нарушении тишины и покоя граждан в ночное время.» «По последнему обращению, которое поступило 19 июня, проводится тщательная проверка. По ее результатам будет принято обоснованное решение», — добавили в УМВД по Челябинску. Ранее начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову во время приема граждан пожаловались на работу SPA-салона в Советском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал пообещал разобраться в ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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