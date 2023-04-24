Челябинскому генералу МВД пожаловались на SPA-салон

25 апреля 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Михаил Скоков поручил разобраться с каждой жалобой жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову во время приема граждан пожаловались на работу SPA-салона в Советском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал пообещал разобраться в ситуации. «Женщина обратилась с просьбой найти управу на организаторов в жилом доме спа-салона в Советском районе, соседство с которым жильцам доставляет неудобства. Скоков распорядился в кратчайшие сроки разобраться в данном случае и принять все исчерпывающие меры для разрешения ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что во время встречи с гражданами Скоков внимательно выслушал их просьбы и жалобы. Кто-то просил повлиять на нарушителей тишины в ночное время, кто-то — провести проверки по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела. По результатам общения с жителями начальник главка потребовал от подчиненных незамедлительно реагировать на все сообщения граждан, направить все усилия на создание комфортных условий для проживания южноуральцев в правовом поле. Исполнение каждого поручения начальник ГУ МВД области поставил на контроль.

Начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову во время приема граждан пожаловались на работу SPA-салона в Советском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал пообещал разобраться в ситуации. «Женщина обратилась с просьбой найти управу на организаторов в жилом доме спа-салона в Советском районе, соседство с которым жильцам доставляет неудобства. Скоков распорядился в кратчайшие сроки разобраться в данном случае и принять все исчерпывающие меры для разрешения ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что во время встречи с гражданами Скоков внимательно выслушал их просьбы и жалобы. Кто-то просил повлиять на нарушителей тишины в ночное время, кто-то — провести проверки по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела. По результатам общения с жителями начальник главка потребовал от подчиненных незамедлительно реагировать на все сообщения граждан, направить все усилия на создание комфортных условий для проживания южноуральцев в правовом поле. Исполнение каждого поручения начальник ГУ МВД области поставил на контроль.