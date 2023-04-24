24 апреля 2023

Челябинскому генералу МВД пожаловались на SPA-салон

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков поручил разобраться с каждой жалобой жителей Фото:

Начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову во время приема граждан пожаловались на работу SPA-салона в Советском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал пообещал разобраться в ситуации.

«Женщина обратилась с просьбой найти управу на организаторов в жилом доме спа-салона в Советском районе, соседство с которым жильцам доставляет неудобства. Скоков распорядился в кратчайшие сроки разобраться в данном случае и принять все исчерпывающие меры для разрешения ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В областном главке отметили, что во время встречи с гражданами Скоков внимательно выслушал их просьбы и жалобы. Кто-то просил повлиять на нарушителей тишины в ночное время, кто-то — провести проверки по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела.

По результатам общения с жителями начальник главка потребовал от подчиненных незамедлительно реагировать на все сообщения граждан, направить все усилия на создание комфортных условий для проживания южноуральцев в правовом поле. Исполнение каждого поручения начальник ГУ МВД области поставил на контроль.

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Начальнику ГУ МВД по Челябинской области генералу-лейтенанту полиции Михаилу Скокову во время приема граждан пожаловались на работу SPA-салона в Советском районе Челябинска. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, генерал пообещал разобраться в ситуации. «Женщина обратилась с просьбой найти управу на организаторов в жилом доме спа-салона в Советском районе, соседство с которым жильцам доставляет неудобства. Скоков распорядился в кратчайшие сроки разобраться в данном случае и принять все исчерпывающие меры для разрешения ситуации», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. В областном главке отметили, что во время встречи с гражданами Скоков внимательно выслушал их просьбы и жалобы. Кто-то просил повлиять на нарушителей тишины в ночное время, кто-то — провести проверки по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела. По результатам общения с жителями начальник главка потребовал от подчиненных незамедлительно реагировать на все сообщения граждан, направить все усилия на создание комфортных условий для проживания южноуральцев в правовом поле. Исполнение каждого поручения начальник ГУ МВД области поставил на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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