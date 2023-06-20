20 июня 2023

Из-за непогоды тюменцы массово скупают обогреватели

© Служба новостей «URA.RU»
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Обогреватели в магазине. Челябинск, обогреватель, магазин бытовой техники
Из-за устоявшейся в Тюмени холодной погоды горожане скупают обогреватели и масляные радиаторы Фото:

Из-за непогоды и проливных дождей тюменцы массово скупают обогреватели в местных магазинах бытовой техники и электроники. Об этом рассказали сразу в нескольких специализированных точках продаж.

«За последнюю неделю у нас увеличился спрос на комнатные обогреватели и водонагреватели. Сейчас в магазинах большой ассортимент, перебоев с поставками нет. Цена на товар зависит от курса доллара, а не от сезонности. Поэтому из-за холодов мы специально не меняли цены», — сообщила сотрудница сети тюменских магазинов электроники «Саша».

Информацию о повышенном спросе среди тюменцев на приборы обогрева подтвердили и в другой крупной сети магазинов «Ситилинк». Там сообщили, что за последнюю неделю вырос спрос на масляные радиаторы, которые работают по принципу «батареи на колесиках».

Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени выросли цены на водонагреватели. За полгода их стоимость увеличилась на пять-семь процентов.

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Из-за непогоды и проливных дождей тюменцы массово скупают обогреватели в местных магазинах бытовой техники и электроники. Об этом рассказали сразу в нескольких специализированных точках продаж. «За последнюю неделю у нас увеличился спрос на комнатные обогреватели и водонагреватели. Сейчас в магазинах большой ассортимент, перебоев с поставками нет. Цена на товар зависит от курса доллара, а не от сезонности. Поэтому из-за холодов мы специально не меняли цены», — сообщила сотрудница сети тюменских магазинов электроники «Саша». Информацию о повышенном спросе среди тюменцев на приборы обогрева подтвердили и в другой крупной сети магазинов «Ситилинк». Там сообщили, что за последнюю неделю вырос спрос на масляные радиаторы, которые работают по принципу «батареи на колесиках». Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени выросли цены на водонагреватели. За полгода их стоимость увеличилась на пять-семь процентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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