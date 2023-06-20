Из-за непогоды тюменцы массово скупают обогреватели

Из-за непогоды и проливных дождей тюменцы массово скупают обогреватели в местных магазинах бытовой техники и электроники. Об этом рассказали сразу в нескольких специализированных точках продаж.
«За последнюю неделю у нас увеличился спрос на комнатные обогреватели и водонагреватели. Сейчас в магазинах большой ассортимент, перебоев с поставками нет. Цена на товар зависит от курса доллара, а не от сезонности. Поэтому из-за холодов мы специально не меняли цены», — сообщила сотрудница сети тюменских магазинов электроники «Саша».
Информацию о повышенном спросе среди тюменцев на приборы обогрева подтвердили и в другой крупной сети магазинов «Ситилинк». Там сообщили, что за последнюю неделю вырос спрос на масляные радиаторы, которые работают по принципу «батареи на колесиках».
Ранее агентство сообщало о том, что в Тюмени выросли цены на водонагреватели. За полгода их стоимость увеличилась на пять-семь процентов.
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