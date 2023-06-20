20 июня 2023

Тюменцы требуют включить отопление из-за плохой погоды

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В Тюменской области установилась холодная погода с проливными дождями Фото:

Жители Ишима (Тюменская область) требуют включить отопление в домах и квартирах, поскольку в городе установилась холодная погода. Соответствующая публикация была размещена в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте».

«Дома холодно. На улице средняя температура ниже восьми градусов. Пора включить отопление», — написал анонимный автор публикации.

В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Автор, какое отопление? А потом будете выставлять квитанции и ныть, что много пришло?», — написала Наталья Орлова. «Хорошо, все-таки, в частных домах и квартирах с собственным отоплением. Включил, как надо — и проблем нет. А так, конечно, плохо, когда холодно. Сырость, а люди вынуждены мерзнуть в собственном жилье», — считает пользователь с ником Meredit Fed. «Включить на ночь, а платеж прилетит за месяц», — уверен Владимир Николаев.

В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области установилась холодная погода с проливными дождями. На этом фоне жители региона начали скупать электрические обогреватели.

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Жители Ишима (Тюменская область) требуют включить отопление в домах и квартирах, поскольку в городе установилась холодная погода. Соответствующая публикация была размещена в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Дома холодно. На улице средняя температура ниже восьми градусов. Пора включить отопление», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Автор, какое отопление? А потом будете выставлять квитанции и ныть, что много пришло?», — написала Наталья Орлова. «Хорошо, все-таки, в частных домах и квартирах с собственным отоплением. Включил, как надо — и проблем нет. А так, конечно, плохо, когда холодно. Сырость, а люди вынуждены мерзнуть в собственном жилье», — считает пользователь с ником Meredit Fed. «Включить на ночь, а платеж прилетит за месяц», — уверен Владимир Николаев. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области установилась холодная погода с проливными дождями. На этом фоне жители региона начали скупать электрические обогреватели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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