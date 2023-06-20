Тюменцы требуют включить отопление из-за плохой погоды

21 июня 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

В Тюменской области установилась холодная погода с проливными дождями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ишима (Тюменская область) требуют включить отопление в домах и квартирах, поскольку в городе установилась холодная погода. Соответствующая публикация была размещена в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Дома холодно. На улице средняя температура ниже восьми градусов. Пора включить отопление», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Автор, какое отопление? А потом будете выставлять квитанции и ныть, что много пришло?», — написала Наталья Орлова. «Хорошо, все-таки, в частных домах и квартирах с собственным отоплением. Включил, как надо — и проблем нет. А так, конечно, плохо, когда холодно. Сырость, а люди вынуждены мерзнуть в собственном жилье», — считает пользователь с ником Meredit Fed. «Включить на ночь, а платеж прилетит за месяц», — уверен Владимир Николаев. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области установилась холодная погода с проливными дождями. На этом фоне жители региона начали скупать электрические обогреватели.

Жители Ишима (Тюменская область) требуют включить отопление в домах и квартирах, поскольку в городе установилась холодная погода. Соответствующая публикация была размещена в паблике «Ишим пере Подслушано» соцсети «ВКонтакте». «Дома холодно. На улице средняя температура ниже восьми градусов. Пора включить отопление», — написал анонимный автор публикации. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Автор, какое отопление? А потом будете выставлять квитанции и ныть, что много пришло?», — написала Наталья Орлова. «Хорошо, все-таки, в частных домах и квартирах с собственным отоплением. Включил, как надо — и проблем нет. А так, конечно, плохо, когда холодно. Сырость, а люди вынуждены мерзнуть в собственном жилье», — считает пользователь с ником Meredit Fed. «Включить на ночь, а платеж прилетит за месяц», — уверен Владимир Николаев. В информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области установилась холодная погода с проливными дождями. На этом фоне жители региона начали скупать электрические обогреватели.