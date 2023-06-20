В Новом Уренгое перехватили 1500 пачек поддельных табачных изделий

Партию перехватили сотрудники полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новом Уренгое сотрудники полиции перехватили партию немаркированных табачных изделий в количестве более 1500 пачек. Как выяснили в Новоуренгойской транспортной прокуратуре, закупкой нелицензированной продукции решил заняться предприниматель, который хотел продавать табак в своем магазине.

«По версии следствия, в январе текущего года он незаконно, посредством доставки железнодорожным транспортном, приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1500 пачек, после чего перевез их в свой магазин, с целью последующей реализации», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

План мужчины удалось сорвать одному из отделов МВД России на транспорте, который проводил оперативно-розыскные мероприятия в мае этого года. На данный момент незаконная продукция изъята, а на предпринимателя завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.