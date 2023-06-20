20 июня 2023

В Новом Уренгое перехватили 1500 пачек поддельных табачных изделий

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
Партию перехватили сотрудники полиции Фото:

В Новом Уренгое сотрудники полиции перехватили партию немаркированных табачных изделий в количестве более 1500 пачек. Как выяснили в Новоуренгойской транспортной прокуратуре, закупкой нелицензированной продукции решил заняться предприниматель, который хотел продавать табак в своем магазине.

«По версии следствия, в январе текущего года он незаконно, посредством доставки железнодорожным транспортном, приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1500 пачек, после чего перевез их в свой магазин, с целью последующей реализации», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

План мужчины удалось сорвать одному из отделов МВД России на транспорте, который проводил оперативно-розыскные мероприятия в мае этого года. На данный момент незаконная продукция изъята, а на предпринимателя завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.

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В Новом Уренгое сотрудники полиции перехватили партию немаркированных табачных изделий в количестве более 1500 пачек. Как выяснили в Новоуренгойской транспортной прокуратуре, закупкой нелицензированной продукции решил заняться предприниматель, который хотел продавать табак в своем магазине. «По версии следствия, в январе текущего года он незаконно, посредством доставки железнодорожным транспортном, приобрел немаркированные табачные изделия в количестве более 1500 пачек, после чего перевез их в свой магазин, с целью последующей реализации», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. План мужчины удалось сорвать одному из отделов МВД России на транспорте, который проводил оперативно-розыскные мероприятия в мае этого года. На данный момент незаконная продукция изъята, а на предпринимателя завели уголовное дело, которое уже направлено в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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