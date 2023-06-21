О местонахождение мужчины ничего не известно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

ОМВД России по Лабытнанги (ЯНАО) устанавливает местонахождение Якова Кулямпина 1988 года рождения. Мужчина славянской внешности 15 июня уехал на такси с территории АО «СРП» обского причала и пропал. Об этом ведомство города сообщило в социальных сетях «ВКонтакте».

«ОМВД России по Лабытнанги ищет Якова Кулямпина, который уехал на такси 15 июня примерно в 22:00 часов с территории причала. О его местонахождение ничего не известно», — сообщило ведомство.

Рост мужчины 170-175 сантиметров, плотного телосложения, славянской внешности, коротко стрижен. Одет был в серую куртку, серые штаны, кроссовки синие с тремя полосками по бокам.

При получении интересующей информации нужно сообщить в дежурную часть ОМВД России города по адресу улица Студенческая, 5. Также можно позвонить по телефону д/ч 8 (34992) 2-12-04.

URA.RU направило запрос в ОМВД России по Лабытнанги для уточнение информации. Ответ на него ожидается.