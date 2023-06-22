С 3 апреля жителям запрещено посещать леса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Тюмени после проливных дождей начали делиться в социальных сетях грибными местами. Фотографии грибники публикуют в тематических группах и чатах. Ранее сообщалось, что с 3 апреля жителям запрещено посещать леса.

«Есть первый подосиновик. Чуть-чуть перерос, но начало есть. Первые грибы в этом году», — рассказ тюменец Роман в telegram-канале «Грибники Тюмени». Местный житель сообщил, что найти грибы можно в лесу в районе Плеханова.

Также тюменцы сообщают, что находят грибы в районе Червишевского тракта. Помимо этого, жители сообщают о грибах в своих дворах. «Доброе утро, грибники. Сегодня утром во дворе обнаружила первый гриб», — поделилась новостью жительница Юлия.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 3 апреля. URA.RU писало, что власти планируют его отменить с 26 июня.