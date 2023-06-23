По улицам Тюмени бегает кабан. Видео

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Животные. Челябинск, свинья, кабан
Животное пробегало в районе Волгоградской, 67 Фото:

В Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное, которое очень похоже на кабана. Об этом сообщила жительница того района.

«Вечером мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное похоже на дикого кабана», — рассказала жительница дома редакции 72.RU. Она засняла животное на видео.

Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное, которое очень похоже на кабана. Об этом сообщила жительница того района. «Вечером мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное похоже на дикого кабана», — рассказала жительница дома редакции 72.RU. Она засняла животное на видео. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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