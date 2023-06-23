По улицам Тюмени бегает кабан. Видео

23 июня 2023 в 22:41 Размер текста - 17 +

Животное пробегало в районе Волгоградской, 67 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное, которое очень похоже на кабана. Об этом сообщила жительница того района. «Вечером мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное похоже на дикого кабана», — рассказала жительница дома редакции 72.RU. Она засняла животное на видео. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

В Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное, которое очень похоже на кабана. Об этом сообщила жительница того района. «Вечером мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное похоже на дикого кабана», — рассказала жительница дома редакции 72.RU. Она засняла животное на видео. Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.