Животное пробегало в районе Волгоградской, 67
В Тюмени по дороге мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное, которое очень похоже на кабана. Об этом сообщила жительница того района.
«Вечером мимо дома по Волгоградской, 67 пробежало животное похоже на дикого кабана», — рассказала жительница дома редакции 72.RU. Она засняла животное на видео.
Агентство направило запрос в главное управление МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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