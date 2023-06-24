АЗС находится в сельской местности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за 3 370 000 рублей продают действующую автозаправочную станцию (АЗС). Объявление о продаже размещено на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«Срочно продается действующая АЗС. Стоимость бизнеса — 3 370 000 рублей. Имеются три вида топлива: АИ-95, АИ-92 и ДТ. Осуществляется продажа товаров: автомасла и другие жидкости, запчасти, соки, вода и другое. Местоположение очень удачное — заправка находится в сельской местности, ближайшая АЗС в 30 км, поэтому жители всех окружающих деревень заправляются у меня», — говорится в объявлении.

На заправке есть три топливные колонки. В штате сотрудников состоят четыре оператора, один из которых выполняет функции администратора. По словам предпринимателя, АЗС находится в его собственности более 10 лет. Он предлагает новым владельцам увеличить ассортимент магазина и открыть автомойку.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на трассе «Иртыш» продают заправочную станцию. Бизнес стоит 3,5 миллиона рублей. По словам предпринимателя, участок обладает большим автомобильным трафиком.