24 июня 2023
23 июня 2023

В Курганской области за 3 млн рублей продают действующую заправку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
АЗС находится в сельской местности (архивное фото) Фото:

В Курганской области за 3 370 000 рублей продают действующую автозаправочную станцию (АЗС). Объявление о продаже размещено на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«Срочно продается действующая АЗС. Стоимость бизнеса — 3 370 000 рублей. Имеются три вида топлива: АИ-95, АИ-92 и ДТ. Осуществляется продажа товаров: автомасла и другие жидкости, запчасти, соки, вода и другое. Местоположение очень удачное — заправка находится в сельской местности, ближайшая АЗС в 30 км, поэтому жители всех окружающих деревень заправляются у меня», — говорится в объявлении.

На заправке есть три топливные колонки. В штате сотрудников состоят четыре оператора, один из которых выполняет функции администратора. По словам предпринимателя, АЗС находится в его собственности более 10 лет. Он предлагает новым владельцам увеличить ассортимент магазина и открыть автомойку.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на трассе «Иртыш» продают заправочную станцию. Бизнес стоит 3,5 миллиона рублей. По словам предпринимателя, участок обладает большим автомобильным трафиком.

На АЗС заправляются жители ближайших деревень и поселков
На АЗС заправляются жители ближайших деревень и поселков

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В Курганской области за 3 370 000 рублей продают действующую автозаправочную станцию (АЗС). Объявление о продаже размещено на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Срочно продается действующая АЗС. Стоимость бизнеса — 3 370 000 рублей. Имеются три вида топлива: АИ-95, АИ-92 и ДТ. Осуществляется продажа товаров: автомасла и другие жидкости, запчасти, соки, вода и другое. Местоположение очень удачное — заправка находится в сельской местности, ближайшая АЗС в 30 км, поэтому жители всех окружающих деревень заправляются у меня», — говорится в объявлении. На заправке есть три топливные колонки. В штате сотрудников состоят четыре оператора, один из которых выполняет функции администратора. По словам предпринимателя, АЗС находится в его собственности более 10 лет. Он предлагает новым владельцам увеличить ассортимент магазина и открыть автомойку. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на трассе «Иртыш» продают заправочную станцию. Бизнес стоит 3,5 миллиона рублей. По словам предпринимателя, участок обладает большим автомобильным трафиком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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