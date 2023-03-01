В Курганской области за 3,5 млн рублей продают действующую заправочную станцию, которая расположена на 239 км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте продаж.
«Действующая АЗС на 239 км федеральной автодороги Р-254 „Иртыш“. Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск. 30 км от Кургана в сторону Челябинска. Хорошее месторасположение. Большой участок. Цена: 3 500 000 рублей», — указал автор сообщения.
В собственность новому владельцу достанутся современные колонки отечественного производства, здание «операторской», емкости для топлива, две хозпостройки и земля. По словам предпринимателя, участок обладает большим автомобильным траффиком. Владелец согласен также на аренду активов с последующим выкупом. Летом прошлого года стоимость АЗС составляла примерно девять миллионов рублей.
О том, что в Зауралье выставили на продажу АЗС возле федеральной трассы Челябинск-Омск, URA.RU писало ранее. Тогда готовый бизнес оценили в 22 миллиона рублей.
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