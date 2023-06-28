В Тюмени машина сбила курьера на велосипеде. Фото, видео

28 июня 2023 в 02:07 Размер текста - 17 +

В Тюмени сбили курьера «Самоката» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени на улице Заполярной ночью с 27 на 28 июня машина сбила курьера «Самоката». Об этом сообщили в социальных сетях. «На улице Заполярной недавно сбили курьера „Самоката“. Были все — от скорой до спасателей. Судя по лобовом стеклу автомобиля удар был сильный», — пишут в telegram-канале «ПОВЕСТКА». Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ на него ожидается.

В Тюмени на улице Заполярной ночью с 27 на 28 июня машина сбила курьера «Самоката». Об этом сообщили в социальных сетях. «На улице Заполярной недавно сбили курьера „Самоката“. Были все — от скорой до спасателей. Судя по лобовом стеклу автомобиля удар был сильный», — пишут в telegram-канале «ПОВЕСТКА». Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ на него ожидается.