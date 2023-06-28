В Тюмени машина сбила курьера на велосипеде. Фото, видео

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В Тюмени сбили курьера «Самоката» Фото:

В Тюмени на улице Заполярной ночью с 27 на 28 июня машина сбила курьера «Самоката». Об этом сообщили в социальных сетях.

«На улице Заполярной недавно сбили курьера „Самоката“. Были все — от скорой до спасателей. Судя по лобовом стеклу автомобиля удар был сильный», — пишут в telegram-канале «ПОВЕСТКА».

Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на улице Заполярной ночью с 27 на 28 июня машина сбила курьера «Самоката». Об этом сообщили в социальных сетях. «На улице Заполярной недавно сбили курьера „Самоката“. Были все — от скорой до спасателей. Судя по лобовом стеклу автомобиля удар был сильный», — пишут в telegram-канале «ПОВЕСТКА». Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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