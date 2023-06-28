В Тюмени сбили курьера «Самоката»
В Тюмени на улице Заполярной ночью с 27 на 28 июня машина сбила курьера «Самоката». Об этом сообщили в социальных сетях.
«На улице Заполярной недавно сбили курьера „Самоката“. Были все — от скорой до спасателей. Судя по лобовом стеклу автомобиля удар был сильный», — пишут в telegram-канале «ПОВЕСТКА».
Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.