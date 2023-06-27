27 июня 2023
26 июня 2023

В ЯНАО отменили обязательную вакцинацию вахтовиков от COVID-19. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО отменили требование к вахтовикам вакцинироваться от COVID-19 Фото:

В ЯНАО отменили требование о наличии обязательной вакцинации от COVID-19 для вахтовиков. Это следует из документа, подписанного главным санитарным врачом округа Людмилой Нечипуренко.

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией постановляю: считать утратившими силу требования о наличии обязательной вакцинации против COVID-19 у работников, прибывающих на территорию региона для осуществления деятельности вахтово-экспедиционным методом», — сообщается в документе, подписанном Людмилой Нечипуренко. Также отменены меры по вакцинации взрослого населения ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО поступил новый препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Конвасэл». На окружной склад в Ноябрьске завезено 13 тысяч доз вакцины.

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В ЯНАО отменили требование о наличии обязательной вакцинации от COVID-19 для вахтовиков. Это следует из документа, подписанного главным санитарным врачом округа Людмилой Нечипуренко. «Учитывая стабилизацию эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией постановляю: считать утратившими силу требования о наличии обязательной вакцинации против COVID-19 у работников, прибывающих на территорию региона для осуществления деятельности вахтово-экспедиционным методом», — сообщается в документе, подписанном Людмилой Нечипуренко. Также отменены меры по вакцинации взрослого населения ЯНАО. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО поступил новый препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Конвасэл». На окружной склад в Ноябрьске завезено 13 тысяч доз вакцины.
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