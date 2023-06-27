27 июня 2023

Строительный комплекс ЯНАО избавился от санкционного давления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямал, архив. Пермь, строительство храма, салехард
Стройкомплекс ЯНАО полностью избавился от санкционного давления Фото:

В ЯНАО строительный комплекс полностью избавился от санкционного давления. Об этом заявил первый замдиректора окружного департамента строительства Сергей Власенко.

«На сегодняшний день таких проблем нет. В 2023 году сказать, что мы зависим от санкций нельзя. Если возникают точечные проблемы, то они точечно и решаются, без ущерба производству в целом и выполнения задач, которые перед нами стоят», — сказал Сергей Власенко в эфире, транслирующемся в социальной сети «ВКонтакте».

Он объяснил, что в течение 2022 года округ активно решал проблемы строительства, в том числе с помощью изменений в проектной документации, согласованной ранее. Больше затрагивались вопросы инженерии, обеспечение лифтовым оборудованием и вентиляционными системами, чем вопросы с удорожанием материалов.

Ранее URA.RU рассказало о сроках открытия новой школы в Салехарде. Школа в Обдорском районе города откроется 1 сентября.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО строительный комплекс полностью избавился от санкционного давления. Об этом заявил первый замдиректора окружного департамента строительства Сергей Власенко. «На сегодняшний день таких проблем нет. В 2023 году сказать, что мы зависим от санкций нельзя. Если возникают точечные проблемы, то они точечно и решаются, без ущерба производству в целом и выполнения задач, которые перед нами стоят», — сказал Сергей Власенко в эфире, транслирующемся в социальной сети «ВКонтакте». Он объяснил, что в течение 2022 года округ активно решал проблемы строительства, в том числе с помощью изменений в проектной документации, согласованной ранее. Больше затрагивались вопросы инженерии, обеспечение лифтовым оборудованием и вентиляционными системами, чем вопросы с удорожанием материалов. Ранее URA.RU рассказало о сроках открытия новой школы в Салехарде. Школа в Обдорском районе города откроется 1 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...