Строительный комплекс ЯНАО избавился от санкционного давления

28 июня 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Стройкомплекс ЯНАО полностью избавился от санкционного давления Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО строительный комплекс полностью избавился от санкционного давления. Об этом заявил первый замдиректора окружного департамента строительства Сергей Власенко. «На сегодняшний день таких проблем нет. В 2023 году сказать, что мы зависим от санкций нельзя. Если возникают точечные проблемы, то они точечно и решаются, без ущерба производству в целом и выполнения задач, которые перед нами стоят», — сказал Сергей Власенко в эфире, транслирующемся в социальной сети «ВКонтакте». Он объяснил, что в течение 2022 года округ активно решал проблемы строительства, в том числе с помощью изменений в проектной документации, согласованной ранее. Больше затрагивались вопросы инженерии, обеспечение лифтовым оборудованием и вентиляционными системами, чем вопросы с удорожанием материалов. Ранее URA.RU рассказало о сроках открытия новой школы в Салехарде. Школа в Обдорском районе города откроется 1 сентября.

В ЯНАО строительный комплекс полностью избавился от санкционного давления. Об этом заявил первый замдиректора окружного департамента строительства Сергей Власенко. «На сегодняшний день таких проблем нет. В 2023 году сказать, что мы зависим от санкций нельзя. Если возникают точечные проблемы, то они точечно и решаются, без ущерба производству в целом и выполнения задач, которые перед нами стоят», — сказал Сергей Власенко в эфире, транслирующемся в социальной сети «ВКонтакте». Он объяснил, что в течение 2022 года округ активно решал проблемы строительства, в том числе с помощью изменений в проектной документации, согласованной ранее. Больше затрагивались вопросы инженерии, обеспечение лифтовым оборудованием и вентиляционными системами, чем вопросы с удорожанием материалов. Ранее URA.RU рассказало о сроках открытия новой школы в Салехарде. Школа в Обдорском районе города откроется 1 сентября.