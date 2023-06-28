Тюменские леса продолжат патрулировать, несмотря на отмену особого противопожарного режима

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Особый противопожарный режим перестал действовать в Тюменской области с 25 июня Фото:

В Тюменской области продолжится патрулирование лесов, несмотря на отмену особого противопожарного режима, который перестал действовать в регионе с 26 июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Патрулирование лесов Тюменской области продолжится. Сейчас в посадки на сбор грибов массово начали выходить местные жители. До них будет доводиться информация о том, что при разведении открытого огня необходимо соблюдать максимальную осторожность. Чтобы ситуация с весенними пожарами не повторилась», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 4 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили посещать леса, разводить костры и пользоваться фейерверками. Указанный запрет перестал действовать с 26 июня.

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В Тюменской области продолжится патрулирование лесов, несмотря на отмену особого противопожарного режима, который перестал действовать в регионе с 26 июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Патрулирование лесов Тюменской области продолжится. Сейчас в посадки на сбор грибов массово начали выходить местные жители. До них будет доводиться информация о том, что при разведении открытого огня необходимо соблюдать максимальную осторожность. Чтобы ситуация с весенними пожарами не повторилась», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что 4 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили посещать леса, разводить костры и пользоваться фейерверками. Указанный запрет перестал действовать с 26 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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