Тюменские леса продолжат патрулировать, несмотря на отмену особого противопожарного режима

Особый противопожарный режим перестал действовать в Тюменской области с 25 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области продолжится патрулирование лесов, несмотря на отмену особого противопожарного режима, который перестал действовать в регионе с 26 июня. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Патрулирование лесов Тюменской области продолжится. Сейчас в посадки на сбор грибов массово начали выходить местные жители. До них будет доводиться информация о том, что при разведении открытого огня необходимо соблюдать максимальную осторожность. Чтобы ситуация с весенними пожарами не повторилась», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что 4 апреля в Тюменской области был введен особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запретили посещать леса, разводить костры и пользоваться фейерверками. Указанный запрет перестал действовать с 26 июня.