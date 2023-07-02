Полиция взялась за поджигателей магазина тюменского бренда

Полиция начала расследование поджога тюменского магазина коктейлем Молотова

Магазин располагается в доме, который тюменцы называют «муравейником» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская полиция начала расследование по инциденту о поджоге местного магазина Shopmarki коктейлем Молотова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону, сейчас сотрудники проводят розыскные мероприятия.

«По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.

URA.RU также направило запрос владельцам магазина Shopmarki. На момент публикации новости ответ ожидается.

Ранее владельцы тюменского бренда рассказали, что 25 июня два злоумышленника разбили веранду одного из их филиалов на улице Республики, 90 и бросили два коктейля Молотова. Они пояснили, что это повергло их в шок, так как магазин находится в многоэтажном жилом доме.