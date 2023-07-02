02 июля 2023

Полиция взялась за поджигателей магазина тюменского бренда

Полиция начала расследование поджога тюменского магазина коктейлем Молотова
© Служба новостей «URA.RU»
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Муравейник. Тюмень, жилой дом, муравейник, улица республики 92, республики 92
Магазин располагается в доме, который тюменцы называют «муравейником» Фото:

Тюменская полиция начала расследование по инциденту о поджоге местного магазина Shopmarki коктейлем Молотова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону, сейчас сотрудники проводят розыскные мероприятия.

«По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению», — заявили в пресс-службе регионального ведомства.

URA.RU также направило запрос владельцам магазина Shopmarki. На момент публикации новости ответ ожидается.

Ранее владельцы тюменского бренда рассказали, что 25 июня два злоумышленника разбили веранду одного из их филиалов на улице Республики, 90 и бросили два коктейля Молотова. Они пояснили, что это повергло их в шок, так как магазин находится в многоэтажном жилом доме.

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Тюменская полиция начала расследование по инциденту о поджоге местного магазина Shopmarki коктейлем Молотова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по региону, сейчас сотрудники проводят розыскные мероприятия. «По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению», — заявили в пресс-службе регионального ведомства. URA.RU также направило запрос владельцам магазина Shopmarki. На момент публикации новости ответ ожидается. Ранее владельцы тюменского бренда рассказали, что 25 июня два злоумышленника разбили веранду одного из их филиалов на улице Республики, 90 и бросили два коктейля Молотова. Они пояснили, что это повергло их в шок, так как магазин находится в многоэтажном жилом доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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