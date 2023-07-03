Власти Ростова-на-Дону оценили ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» в почти 100 миллионов рублей Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» составил 92,5 млн рублей 03 июля 2023 в 21:03 Размер текста - 17 + Ущерб от ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону достиг почти 100 миллионов рублей, отметил Алексей Логвиненко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону составил 92,5 миллиона рублей. Об этом заявил глава города Алексей Логвиненко. «По предварительным расчетам сумма ущерба составила 92,5 миллиона рублей», — заявил Алексей Логвиненко, его слова приводит «РБК Ростов». Отмечается, что во время мятежа частной армии были повреждены стрелочные трамвайные пути, коммунальная техника, дорожное покрытие и тротуары. В ночь с 23 по 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Спустя несколько часов его отряды заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. Отряды частной армии стали уходить из занятых ими городов. ЧВК «Вагнер» не дошли до Москвы 200 километров. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мятеж провалился из-за того, что армия России осталась верна присяге, передает RT. Ущерб от мятежа ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону составил 92,5 миллиона рублей. Об этом заявил глава города Алексей Логвиненко. «По предварительным расчетам сумма ущерба составила 92,5 миллиона рублей», — заявил Алексей Логвиненко, его слова приводит «РБК Ростов». Отмечается, что во время мятежа частной армии были повреждены стрелочные трамвайные пути, коммунальная техника, дорожное покрытие и тротуары. В ночь с 23 по 24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал вооруженный мятеж. Спустя несколько часов его отряды заняли Ростов-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа (ЮВО). Мятеж закончился к вечеру 24 июня. Отряды частной армии стали уходить из занятых ими городов. ЧВК «Вагнер» не дошли до Москвы 200 километров. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что мятеж провалился из-за того, что армия России осталась верна присяге, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям