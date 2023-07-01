Володин раскрыл, как мятеж Пригожина повлиял на позиции Путина

Володин: несмотря на многопартийность, общество показало зрелость и не поддержало мятеж

02 июля 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сделал все, чтобы не допустить кровопролития, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что общество показало зрелость и не поддержало мятеж. «Путин из этой тяжелейшей ситуации (мятеж Пригожина — прим. URA.RU) вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире», — написал Володин в своем telegram-канале . Он уточнил, что президент сделал все, чтобы не допустить кровопролития. По словам Володина, никто из российского общества не поддержал мятеж Пригожина. «Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость», — заключил Володин. Пригожин начал свой вооруженный мятеж 23 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы нанесенном ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли информацию об ударе. Он пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в городе Ростов-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко по одобрению Путина удалось остановить мятеж.

Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что общество показало зрелость и не поддержало мятеж. «Путин из этой тяжелейшей ситуации (мятеж Пригожина — прим. URA.RU) вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире», — написал Володин в своем telegram-канале. Он уточнил, что президент сделал все, чтобы не допустить кровопролития. По словам Володина, никто из российского общества не поддержал мятеж Пригожина. «Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость», — заключил Володин. Пригожин начал свой вооруженный мятеж 23 июня. Тогда он обвинил Минобороны РФ в якобы нанесенном ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли информацию об ударе. Он пообещал крушить все позиции МО РФ на своем пути и повел войска в Южный военный округ в городе Ростов-на-Дону. Президенту Беларуси Александру Лукашенко по одобрению Путина удалось остановить мятеж.