В ЯНАО волонтеры пятые сутки ищут подростка

04 июля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал 30 июня Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 14-летний подросток Никита Трунов. Волонтеры сообщают, что разыскивают его с 30 июня. «Помогите найти подростка! Трунов Никита Владимирович, 14 лет, Новый Уренгой. С 30 июня его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ». Мальчик был одет в оранжевую футболку, синюю олимпийку с белыми вставками, синие джинсы, темно-синие кроссовки и черную кепку. Любую информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112. Никиту Трунова разыскивают с 30 июня telegram-канал «ДПСО «ЯМАЛ»

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 14-летний подросток Никита Трунов. Волонтеры сообщают, что разыскивают его с 30 июня. «Помогите найти подростка! Трунов Никита Владимирович, 14 лет, Новый Уренгой. С 30 июня его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ». Мальчик был одет в оранжевую футболку, синюю олимпийку с белыми вставками, синие джинсы, темно-синие кроссовки и черную кепку. Любую информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.