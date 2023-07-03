03 июля 2023
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01 июля 2023

В ЯНАО волонтеры пятые сутки ищут подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, музыка, наушники, подросток, юноша
Мальчик пропал 30 июня Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 14-летний подросток Никита Трунов. Волонтеры сообщают, что разыскивают его с 30 июня.

«Помогите найти подростка! Трунов Никита Владимирович, 14 лет, Новый Уренгой. С 30 июня его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ».

Мальчик был одет в оранжевую футболку, синюю олимпийку с белыми вставками, синие джинсы, темно-синие кроссовки и черную кепку. Любую информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.

Никиту Трунова разыскивают с 30 июня
Никиту Трунова разыскивают с 30 июня

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В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 14-летний подросток Никита Трунов. Волонтеры сообщают, что разыскивают его с 30 июня. «Помогите найти подростка! Трунов Никита Владимирович, 14 лет, Новый Уренгой. С 30 июня его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ». Мальчик был одет в оранжевую футболку, синюю олимпийку с белыми вставками, синие джинсы, темно-синие кроссовки и черную кепку. Любую информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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