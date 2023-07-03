В ЯНАО волонтеры пятые сутки ищут подростка

Мальчик пропал 30 июня
В Новом Уренгое (ЯНАО) пропал 14-летний подросток Никита Трунов. Волонтеры сообщают, что разыскивают его с 30 июня.
«Помогите найти подростка! Трунов Никита Владимирович, 14 лет, Новый Уренгой. С 30 июня его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ».
Мальчик был одет в оранжевую футболку, синюю олимпийку с белыми вставками, синие джинсы, темно-синие кроссовки и черную кепку. Любую информацию о местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ» 8-800-200-71-78 или 112.
Никиту Трунова разыскивают с 30 июня
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