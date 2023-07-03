Авиакомпания «Ямал» может повысить цены на авиабилеты

Цены на билеты авиакомпании «Ямал» могут вырасти на 5-7% Фото: Анна Майорова © URA.RU

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на 30 процентов увеличивает ставку аренды импортных самолетов для ряда перевозчиков, среди которых авиакомпания «Ямал». Эксперты считают, что это повлечет индексацию стоимости билетов.

«ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов. Ставки повышают на 30%. Речь идет <…> об импортных самолетах. Авиакомпании будут вынуждены индексировать цены на билеты», — заявил источник в одном из перевозчиков «Известиям».

По мнению экспертов, стоимость перелетов по итогам года может вырасти на 5-7%. Причина повышения ставок со стороны ГТЛК кроется в рекордных убытках, долгах перед держателями еврооблигаций и планах по дополнительному приобретению самолетов для дальнейших поставок в лизинг российским перевозчикам.

Ранее жители ЯНАО пожаловались, что прямые рейсы авиакомпании «Ямал» оказались дороже, чем с пересадками. Разница составляла несколько тысяч рублей.