03 июля 2023
02 июля 2023
01 июля 2023

Авиакомпания «Ямал» может повысить цены на авиабилеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Цены на билеты авиакомпании «Ямал» могут вырасти на 5-7% Фото:

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на 30 процентов увеличивает ставку аренды импортных самолетов для ряда перевозчиков, среди которых авиакомпания «Ямал». Эксперты считают, что это повлечет индексацию стоимости билетов.

«ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов. Ставки повышают на 30%. Речь идет <…> об импортных самолетах. Авиакомпании будут вынуждены индексировать цены на билеты», — заявил источник в одном из перевозчиков «Известиям».

По мнению экспертов, стоимость перелетов по итогам года может вырасти на 5-7%. Причина повышения ставок со стороны ГТЛК кроется в рекордных убытках, долгах перед держателями еврооблигаций и планах по дополнительному приобретению самолетов для дальнейших поставок в лизинг российским перевозчикам.

Ранее жители ЯНАО пожаловались, что прямые рейсы авиакомпании «Ямал» оказались дороже, чем с пересадками. Разница составляла несколько тысяч рублей.

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) на 30 процентов увеличивает ставку аренды импортных самолетов для ряда перевозчиков, среди которых авиакомпания «Ямал». Эксперты считают, что это повлечет индексацию стоимости билетов. «ГТЛК начала перезаключать договоры с российскими авиакомпаниями, увеличивая размер ставки аренды самолетов. Ставки повышают на 30%. Речь идет <…> об импортных самолетах. Авиакомпании будут вынуждены индексировать цены на билеты», — заявил источник в одном из перевозчиков «Известиям». По мнению экспертов, стоимость перелетов по итогам года может вырасти на 5-7%. Причина повышения ставок со стороны ГТЛК кроется в рекордных убытках, долгах перед держателями еврооблигаций и планах по дополнительному приобретению самолетов для дальнейших поставок в лизинг российским перевозчикам. Ранее жители ЯНАО пожаловались, что прямые рейсы авиакомпании «Ямал» оказались дороже, чем с пересадками. Разница составляла несколько тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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