В Кремле отреагировали на новую атаку дронов на Москву

В Кремле воздержались от оценки надежности системы защиты Москвы от украинских дронов, но констатировали, что очередная атака была успешно отражена. «Очевидным фактом» это назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы не можем давать профессиональную оценку работе нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все дроны были уничтожены или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Это очевидный факт», — отметил Песков.
Очередная атака дронов на Москву была предпринята утром 4 июля. Четыре дрона уничтожены в Новой Москве, один — в Калужской области. Столичному аэропорту «Внуково» пришлось на время вводить ограничения по приему и отправке бортов.
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