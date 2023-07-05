Губернатор Моор восхитился тюменскими инициаторами социальных проектов

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Моор оценил подход авторов социальных проектов Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что деньги с конкурса грантов главы региона «идут в надежные руки». Об этом он заявил по итогам встречи с тюменцами, предложившими лучшие проекты для социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Есть одно наблюдение. Авторы проектов искренне болеют за свое дело, живут им. Понимаю в такие моменты, что гранты идут в надежные руки. Тем более все инициативы прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку», — поделился Моор

Он также привел примеры достойных работ, упомянув представителя «Тюменской дармарки» Татьяну Филину. «Еле сдерживала слезы — проект „Своих не бросаем“ сейчас помогает беженцам Донбасса и семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции. Волонтеры собирают вещи, привлекают психологов. Все истории участники проекта пропускают через себя», — рассказал он.

Также он рассказал, что предложил выступить театру «Гелиос» на праздновании 80-летия Тюменской области. Это объединение также выиграло грант со своим проектом.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор пообщался с победителями грантового конкурса. Он пожелал им успехов в реализации их проектов и долгого социального эффекта от самих проектов.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что деньги с конкурса грантов главы региона «идут в надежные руки». Об этом он заявил по итогам встречи с тюменцами, предложившими лучшие проекты для социально ориентированных некоммерческих организаций. «Есть одно наблюдение. Авторы проектов искренне болеют за свое дело, живут им. Понимаю в такие моменты, что гранты идут в надежные руки. Тем более все инициативы прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку», — поделился Моор Он также привел примеры достойных работ, упомянув представителя «Тюменской дармарки» Татьяну Филину. «Еле сдерживала слезы — проект „Своих не бросаем“ сейчас помогает беженцам Донбасса и семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции. Волонтеры собирают вещи, привлекают психологов. Все истории участники проекта пропускают через себя», — рассказал он. Также он рассказал, что предложил выступить театру «Гелиос» на праздновании 80-летия Тюменской области. Это объединение также выиграло грант со своим проектом. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор пообщался с победителями грантового конкурса. Он пожелал им успехов в реализации их проектов и долгого социального эффекта от самих проектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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