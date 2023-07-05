Губернатор Моор восхитился тюменскими инициаторами социальных проектов

Моор оценил подход авторов социальных проектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает, что деньги с конкурса грантов главы региона «идут в надежные руки». Об этом он заявил по итогам встречи с тюменцами, предложившими лучшие проекты для социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Есть одно наблюдение. Авторы проектов искренне болеют за свое дело, живут им. Понимаю в такие моменты, что гранты идут в надежные руки. Тем более все инициативы прошли независимую экспертизу и получили высокую оценку», — поделился Моор

Он также привел примеры достойных работ, упомянув представителя «Тюменской дармарки» Татьяну Филину. «Еле сдерживала слезы — проект „Своих не бросаем“ сейчас помогает беженцам Донбасса и семьям бойцов, участвующих в специальной военной операции. Волонтеры собирают вещи, привлекают психологов. Все истории участники проекта пропускают через себя», — рассказал он.

Также он рассказал, что предложил выступить театру «Гелиос» на праздновании 80-летия Тюменской области. Это объединение также выиграло грант со своим проектом.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Моор пообщался с победителями грантового конкурса. Он пожелал им успехов в реализации их проектов и долгого социального эффекта от самих проектов.