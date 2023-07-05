05 июля 2023

В Курганской области из-за жары ввели новый запрет

В Курганской области грузовикам запретили ездить по федеральным трассам
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения на трассах для грузовиков будут действовать до 20:00 Фото:

В Курганской области из-за жары грузовикам временно запретили ездить по федеральным трассам. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«С 12:00 до 20:00 (время местное) 6 июля 2023 года временно ограничено движения для грузовых транспортных средств с тяжеловесными грузами на участках автомобильных дорог общего пользования. <…> Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что мера введена из-за температуры воздуха свыше 32 градусов.

Ограничения коснутся следующих участков трасс.

  • Трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;
  • трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Тюмени 0 км — 91 км;
  • трасса Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 125 км — 356 км.

В Курганской области в последние дни температура воздуха превышает 30 градусов. Ранее ограничения для грузовиков из-за жары вводили 4 июля.

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В Курганской области из-за жары грузовикам временно запретили ездить по федеральным трассам. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С 12:00 до 20:00 (время местное) 6 июля 2023 года временно ограничено движения для грузовых транспортных средств с тяжеловесными грузами на участках автомобильных дорог общего пользования. <…> Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что мера введена из-за температуры воздуха свыше 32 градусов. Ограничения коснутся следующих участков трасс. В Курганской области в последние дни температура воздуха превышает 30 градусов. Ранее ограничения для грузовиков из-за жары вводили 4 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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