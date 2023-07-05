В Курганской области из-за жары ввели новый запрет

В Курганской области грузовикам запретили ездить по федеральным трассам

06 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Ограничения на трассах для грузовиков будут действовать до 20:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области из-за жары грузовикам временно запретили ездить по федеральным трассам. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С 12:00 до 20:00 (время местное) 6 июля 2023 года временно ограничено движения для грузовых транспортных средств с тяжеловесными грузами на участках автомобильных дорог общего пользования. <…> Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что мера введена из-за температуры воздуха свыше 32 градусов. Ограничения коснутся следующих участков трасс. Трасса Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск 12 км — 465 км;

трасса «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск подъезд к Тюмени 0 км — 91 км;

трасса Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган 125 км — 356 км. В Курганской области в последние дни температура воздуха превышает 30 градусов. Ранее ограничения для грузовиков из-за жары вводили 4 июля.

В Курганской области из-за жары грузовикам временно запретили ездить по федеральным трассам. Об этом URA.RU сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «С 12:00 до 20:00 (время местное) 6 июля 2023 года временно ограничено движения для грузовых транспортных средств с тяжеловесными грузами на участках автомобильных дорог общего пользования. <…> Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — рассказали в ведомстве. Уточняется, что мера введена из-за температуры воздуха свыше 32 градусов. Ограничения коснутся следующих участков трасс. В Курганской области в последние дни температура воздуха превышает 30 градусов. Ранее ограничения для грузовиков из-за жары вводили 4 июля.