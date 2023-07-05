Курганский главврач из-за плохого самочувствия попал в больницу. Инсайд

06 июля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

По данным источника, медик попал в больницу из-за плохого самочувствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» Александр Шумаев из-за плохого самочувствия попал в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с медицинской сферой. «Шумаев находится в больнице в качестве пациента. Ему стало плохо», — сообщил источник. По данным источника, региональные власти не первый месяц ищут замену Шумаеву. При этом источники URA.RU из той же сферы переживают, что будет сложно заменить такого опытного сотрудника, возглавляющего центр с 2010 года. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до приемной центра. Телефон был занят. «На период временной нетрудоспособности Шумаева А.Ю. исполняет обязанности заместитель директора по лечебной работе Лукъянова В.Г. У департамента претензий к работе А.Ю. Шумаева нет», — ответили URA.RU в областном департаменте здравоохранения. С начала лета в Курганской области своих должностей лишились три главврача. В июне стало известно, что с должностей главных врачей ушли Сергей Мисюк (Катайская ЦРБ) и Андрей Устинов (Межрайонная больница №7 в Шумихе). В июле был уволен главврач Мишкинской ЦРБ Николай Красовский. Представители власти нашли нарушения в деятельности мишкинской больницы. Местные врачи выступили в поддержку Красовского.

Директор ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф» Александр Шумаев из-за плохого самочувствия попал в больницу. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с медицинской сферой. «Шумаев находится в больнице в качестве пациента. Ему стало плохо», — сообщил источник. По данным источника, региональные власти не первый месяц ищут замену Шумаеву. При этом источники URA.RU из той же сферы переживают, что будет сложно заменить такого опытного сотрудника, возглавляющего центр с 2010 года. На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до приемной центра. Телефон был занят. «На период временной нетрудоспособности Шумаева А.Ю. исполняет обязанности заместитель директора по лечебной работе Лукъянова В.Г. У департамента претензий к работе А.Ю. Шумаева нет», — ответили URA.RU в областном департаменте здравоохранения. С начала лета в Курганской области своих должностей лишились три главврача. В июне стало известно, что с должностей главных врачей ушли Сергей Мисюк (Катайская ЦРБ) и Андрей Устинов (Межрайонная больница №7 в Шумихе). В июле был уволен главврач Мишкинской ЦРБ Николай Красовский. Представители власти нашли нарушения в деятельности мишкинской больницы. Местные врачи выступили в поддержку Красовского.