05 июля 2023

В Тюменской области директор детсада экстренно покинула должность после смерти ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, квитанция, вакансии, увольнение, увольнение с работы, увольнение работника, отдел кадров
Руководитель уволилась, не дожидаясь окончания контракта Фото:

Директор детского сада в Тобольске (Тюменская область), где на детской площадке погибла одна из воспитанниц, экстренно покинула свою должность после трагедии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властным структурам. Женщина уволилась, не доработав до конца своего контракта несколько недель.

«Девочка погибла в детсаду в Тобольске в начале мая. А в начале июня директора срочно вызвали „на ковер“ в департамент образования. Сразу после этой встречи она покинула свою должность, хотя до конца ее контракта на посту руководителя учреждения оставалось еще несколько недель», — рассказал источник агентства.

В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что директор уволилась по собственному желанию. В настоящее время в детском саду назначен исполняющий обязанности.

Речь идет о трагедии, произошедшей в детсаду №49 в Тобольске. Как ранее писало URA.RU, в домике на детской площадке было обнаружено тело трехлетнего ребенка: она умерла от асфиксии.

Расследование дела на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ответственность за гибель девочки предстоит нести воспитательнице. На женщину завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор детского сада в Тобольске (Тюменская область), где на детской площадке погибла одна из воспитанниц, экстренно покинула свою должность после трагедии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властным структурам. Женщина уволилась, не доработав до конца своего контракта несколько недель. «Девочка погибла в детсаду в Тобольске в начале мая. А в начале июня директора срочно вызвали „на ковер“ в департамент образования. Сразу после этой встречи она покинула свою должность, хотя до конца ее контракта на посту руководителя учреждения оставалось еще несколько недель», — рассказал источник агентства. В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что директор уволилась по собственному желанию. В настоящее время в детском саду назначен исполняющий обязанности. Речь идет о трагедии, произошедшей в детсаду №49 в Тобольске. Как ранее писало URA.RU, в домике на детской площадке было обнаружено тело трехлетнего ребенка: она умерла от асфиксии. Расследование дела на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ответственность за гибель девочки предстоит нести воспитательнице. На женщину завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...