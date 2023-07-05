В Тюменской области директор детсада экстренно покинула должность после смерти ребенка

Руководитель уволилась, не дожидаясь окончания контракта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор детского сада в Тобольске (Тюменская область), где на детской площадке погибла одна из воспитанниц, экстренно покинула свою должность после трагедии. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к властным структурам. Женщина уволилась, не доработав до конца своего контракта несколько недель.

«Девочка погибла в детсаду в Тобольске в начале мая. А в начале июня директора срочно вызвали „на ковер“ в департамент образования. Сразу после этой встречи она покинула свою должность, хотя до конца ее контракта на посту руководителя учреждения оставалось еще несколько недель», — рассказал источник агентства.

В пресс-службе администрации Тобольска URA.RU сообщили, что директор уволилась по собственному желанию. В настоящее время в детском саду назначен исполняющий обязанности.

Речь идет о трагедии, произошедшей в детсаду №49 в Тобольске. Как ранее писало URA.RU, в домике на детской площадке было обнаружено тело трехлетнего ребенка: она умерла от асфиксии.

Расследование дела на контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин. Ответственность за гибель девочки предстоит нести воспитательнице. На женщину завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.