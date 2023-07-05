05 июля 2023

Новый глава района ЯНАО подписал первое распоряжение в новой должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Первым распоряжением стало поздравление семейных пар Фото:

Новый глава Тазовского района в ЯНАО Виктор Югай подписал первое распоряжение в новой должности. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Подписал первое распоряжение. Символично, что в Неделю семьи на Ямале документом под №1 стало решение о награждении Почетной грамотой двух супружеских пар, проживших вместе несколько десятилетий», — указано в посте.

Также Югай добавил, что такие семьи — достойный образец для подражания. «Пример того, как простые, но важные семейные ценности помогают пронести через годы взаимную любовь и уважение. Крепкие и дружные семьи — основа общества, залог развития и процветания страны», — добавил Югай.

Ранее URA.RU сообщало, что главой Тазовского района в ЯНАО избран ставленник губернатора округа Дмитрия Артюхова. Депутаты районной думы единогласно проголосовали за кандидатуру временно исполнявшего полномочия главы.

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Новый глава Тазовского района в ЯНАО Виктор Югай подписал первое распоряжение в новой должности. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Подписал первое распоряжение. Символично, что в Неделю семьи на Ямале документом под №1 стало решение о награждении Почетной грамотой двух супружеских пар, проживших вместе несколько десятилетий», — указано в посте. Также Югай добавил, что такие семьи — достойный образец для подражания. «Пример того, как простые, но важные семейные ценности помогают пронести через годы взаимную любовь и уважение. Крепкие и дружные семьи — основа общества, залог развития и процветания страны», — добавил Югай. Ранее URA.RU сообщало, что главой Тазовского района в ЯНАО избран ставленник губернатора округа Дмитрия Артюхова. Депутаты районной думы единогласно проголосовали за кандидатуру временно исполнявшего полномочия главы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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