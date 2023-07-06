Попытка побега преступников из суда в Новом Уренгое попала на видео

07 июля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Преступники пытались сбежать из суда Фото: Анна Майорова © URA.RU Попытка побега преступников в Новом Уренгое (ЯНАО), которые пытались скрыться от правоохранителей накануне, попала на видео. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета. «Оперативное видео СУ СКР по ЯНАО: в Новом Уренгое двое мужчин попытались сбежать из-под стражи. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления», — информирует telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось, что двое заключенных распылили перцовый баллончик в лицо конвоиру и попытались сбежать от правоохранителей. Однако совершить задуманное они не смогли — преступников поймали через несколько минут.

Попытка побега преступников в Новом Уренгое (ЯНАО), которые пытались скрыться от правоохранителей накануне, попала на видео. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета. «Оперативное видео СУ СКР по ЯНАО: в Новом Уренгое двое мужчин попытались сбежать из-под стражи. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления», — информирует telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось, что двое заключенных распылили перцовый баллончик в лицо конвоиру и попытались сбежать от правоохранителей. Однако совершить задуманное они не смогли — преступников поймали через несколько минут.