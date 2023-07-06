06 июля 2023
05 июля 2023

Попытка побега преступников из суда в Новом Уренгое попала на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступники пытались сбежать из суда Фото:

Попытка побега преступников в Новом Уренгое (ЯНАО), которые пытались скрыться от правоохранителей накануне, попала на видео. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета.

«Оперативное видео СУ СКР по ЯНАО: в Новом Уренгое двое мужчин попытались сбежать из-под стражи. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления», — информирует telegram-канал ведомства.

Ранее сообщалось, что двое заключенных распылили перцовый баллончик в лицо конвоиру и попытались сбежать от правоохранителей. Однако совершить задуманное они не смогли — преступников поймали через несколько минут.

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Попытка побега преступников в Новом Уренгое (ЯНАО), которые пытались скрыться от правоохранителей накануне, попала на видео. Об этом сообщили в управлении окружного следственного комитета. «Оперативное видео СУ СКР по ЯНАО: в Новом Уренгое двое мужчин попытались сбежать из-под стражи. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления», — информирует telegram-канал ведомства. Ранее сообщалось, что двое заключенных распылили перцовый баллончик в лицо конвоиру и попытались сбежать от правоохранителей. Однако совершить задуманное они не смогли — преступников поймали через несколько минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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