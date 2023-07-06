Из-за природных катаклизмов и человека в Тюменской области исчезают животные

В Тюменской области из-за пожаров и обмеления рек сокращается численность животных и птиц

Диких животных становится меньше из-за пожаров, засух и регулируемых отстрелов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За год в Тюменской области снизилась популяция некоторых видов зверей и птиц, по части из них — на показатели от 30% до 48%. Основными причинами специалисты называют лесные пожары, обмеление водоемов и деятельность человека. Данные приводятся в докладе об экологической ситуации в регионе, опубликованном на сайте правительства области.

«Динамика численности основных видов охотничьих ресурсов в Тюменской области. Данные за 2021 и 2022 год. Росомаха — снижение на 48%, куропатка белая — на 47,8%, волк — на 34%, кабан — на 30%», — следует из доклада.

Внушительное снижение популяции, обитающей в Тюменской области, наблюдается и среди других видов зверей и птиц:

ондатры — 25%;

тетерева — 20,7%;

куницы — 18%;

лисы — 11%.

В регионе за год также стало меньше медведей, горностаев, зайцев, хорей, енотовидных собак, норок, кротов, сусликов, хомяков и уток. Специалисты называют несколько причин данного процесса.

К примеру, снижение численности тетеревов, куропаток, куниц, лисиц и енотовидных собак связывают с бушевавшими в 2021 году лесными пожарами. Ондатры и гуси исчезают из-за обмеления водоемов, иссушения болот и строительства дамб.

На животных воздействует и человек. К примеру, снижение числа кабанов было продиктовано профилактическими целями: они подвержены заболеванию африканской чумой свиней, поэтому их численность механически отрегулировали.

Кроме того, в 2022 году департаментом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира было принято 16 решений о регулировании численности лисиц, енотовидных собак, волков и медведей. В 12 случаях звери наносили вред гражданам, еще в четырех — слишком расплодились, превысив максимальные значения.