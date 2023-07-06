06 июля 2023

В Салехарде бизнесмен спрятала подарки по городу ко Дню семьи, любви и верности. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, розы, новоселье, букет, цветы, праздник
В центре Салехарда спрятали десяток милых букетиков Фото:

В центре Салехарда (ЯНАО) предприниматель Ольга Левченко организовала цветочный квест, который посвящен Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях.

«В центре Салехарда с помощниками Ольга Левченко спрятала десяток милых букетиков. Этот цветочный квест они приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Проводится впервые, но праздник добрый и он рождает добрые идеи», — пишет администрация в telegram-канале.

Под постом в telegram-канале Левченко поблагодарила администрацию города за поддержку и публикацию ее видео. Она рада, что представители власти поддерживают такие инициативные решения.

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В центре Салехарда (ЯНАО) предприниматель Ольга Левченко организовала цветочный квест, который посвящен Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. «В центре Салехарда с помощниками Ольга Левченко спрятала десяток милых букетиков. Этот цветочный квест они приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Проводится впервые, но праздник добрый и он рождает добрые идеи», — пишет администрация в telegram-канале. Под постом в telegram-канале Левченко поблагодарила администрацию города за поддержку и публикацию ее видео. Она рада, что представители власти поддерживают такие инициативные решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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