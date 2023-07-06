В Салехарде бизнесмен спрятала подарки по городу ко Дню семьи, любви и верности. Видео

07 июля 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

В центре Салехарда спрятали десяток милых букетиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Салехарда (ЯНАО) предприниматель Ольга Левченко организовала цветочный квест, который посвящен Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. «В центре Салехарда с помощниками Ольга Левченко спрятала десяток милых букетиков. Этот цветочный квест они приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Проводится впервые, но праздник добрый и он рождает добрые идеи», — пишет администрация в telegram-канале. Под постом в telegram-канале Левченко поблагодарила администрацию города за поддержку и публикацию ее видео. Она рада, что представители власти поддерживают такие инициативные решения.

В центре Салехарда (ЯНАО) предприниматель Ольга Левченко организовала цветочный квест, который посвящен Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. «В центре Салехарда с помощниками Ольга Левченко спрятала десяток милых букетиков. Этот цветочный квест они приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Проводится впервые, но праздник добрый и он рождает добрые идеи», — пишет администрация в telegram-канале. Под постом в telegram-канале Левченко поблагодарила администрацию города за поддержку и публикацию ее видео. Она рада, что представители власти поддерживают такие инициативные решения.