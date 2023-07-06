В центре Салехарда спрятали десяток милых букетиков
В центре Салехарда (ЯНАО) предприниматель Ольга Левченко организовала цветочный квест, который посвящен Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях.
«В центре Салехарда с помощниками Ольга Левченко спрятала десяток милых букетиков. Этот цветочный квест они приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Проводится впервые, но праздник добрый и он рождает добрые идеи», — пишет администрация в telegram-канале.
Под постом в telegram-канале Левченко поблагодарила администрацию города за поддержку и публикацию ее видео. Она рада, что представители власти поддерживают такие инициативные решения.
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