Военный обозреватель раскрыл, как спастись от кассетных боеприпасов в зоне СВО

Военный обозреватель Суконкин: пехоте России следует рыть «лисьи норы», чтобы спастись от кассетных бомб

08 июля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

США решили отправить Украине кассетные боеприпасы 7 июля Фото: Spc. Tanner Dibble / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская пехота в зоне спецоперации может спастись от кассетных бомб, используя оборонительные укрепления «лисьи норы». Об этом рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин. «Любой накат из бревен в два-три слоя делает невозможным поражение личного состава. В боевой технике, в окопах, в „лисьих норах“ людям кассетные боеприпасы не страшны. Даже под броней БМП и БТР они в безопасности. Все давно уже знают, как от них защититься», — заявил Алексей Суконкин в разговоре с News.ru . Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине Военный обозреватель отметил, что кассетные боеприпасы наносят урон пехоте только на открытой местности. Он подчеркнул, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы не только для поражения тяжелой техники. Ранее Белый дом анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи. В него войдут кассетные боеприпасы. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил против применения такого типа боеприпасов. После разрыва боеприпаса из него вылетает множество поражающих элементов и взрывных устройств. Они могут поразить гражданское население. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестко ответит на поставки Украине кассетных боеприпасов. По его словам, поставка таких бомб означает новый шаг к эскалации конфликта вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская пехота в зоне спецоперации может спастись от кассетных бомб, используя оборонительные укрепления «лисьи норы». Об этом рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин. «Любой накат из бревен в два-три слоя делает невозможным поражение личного состава. В боевой технике, в окопах, в „лисьих норах“ людям кассетные боеприпасы не страшны. Даже под броней БМП и БТР они в безопасности. Все давно уже знают, как от них защититься», — заявил Алексей Суконкин в разговоре с News.ru. Военный обозреватель отметил, что кассетные боеприпасы наносят урон пехоте только на открытой местности. Он подчеркнул, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы не только для поражения тяжелой техники. Ранее Белый дом анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи. В него войдут кассетные боеприпасы. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил против применения такого типа боеприпасов. После разрыва боеприпаса из него вылетает множество поражающих элементов и взрывных устройств. Они могут поразить гражданское население. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что Россия жестко ответит на поставки Украине кассетных боеприпасов. По его словам, поставка таких бомб означает новый шаг к эскалации конфликта вокруг Украины, передает «Национальная служба новостей».