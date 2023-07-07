Госдума рекомендовала принять проект о введении нулевого налога на добычу газа в ЯНАО

08 июля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 12 июля Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 12 июля. «Госдуме рекомендовано принять во втором чтении законопроект о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предлагаемая дата рассмотрения проекта Госдумой — 12 июля», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальный портал ведомства. Законопроект гласит, что нулевая ставка будет применяться при добыче газа и газового конденсата для производства аммиака и водорода на участках недр на полуостровах Ямал или Гыдан (ЯНАО). Ранее сообщалось, что правительство России выступило с законодательной инициативой о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа для производства аммиака и водорода. Законопроект рассмотрен Госдумой в первом чтении.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 12 июля. «Госдуме рекомендовано принять во втором чтении законопроект о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предлагаемая дата рассмотрения проекта Госдумой — 12 июля», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальный портал ведомства. Законопроект гласит, что нулевая ставка будет применяться при добыче газа и газового конденсата для производства аммиака и водорода на участках недр на полуостровах Ямал или Гыдан (ЯНАО). Ранее сообщалось, что правительство России выступило с законодательной инициативой о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа для производства аммиака и водорода. Законопроект рассмотрен Госдумой в первом чтении.