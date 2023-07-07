07 июля 2023
06 июля 2023

Госдума рекомендовала принять проект о введении нулевого налога на добычу газа в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, ямал спг, забор, добыча газа
Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 12 июля Фото:

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 12 июля.

«Госдуме рекомендовано принять во втором чтении законопроект о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предлагаемая дата рассмотрения проекта Госдумой — 12 июля», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальный портал ведомства. Законопроект гласит, что нулевая ставка будет применяться при добыче газа и газового конденсата для производства аммиака и водорода на участках недр на полуостровах Ямал или Гыдан (ЯНАО).

Ранее сообщалось, что правительство России выступило с законодательной инициативой о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа для производства аммиака и водорода. Законопроект рассмотрен Госдумой в первом чтении.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении проект закона о введении нулевой налоговой ставки на добычу полезных ископаемых в ЯНАО. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 12 июля. «Госдуме рекомендовано принять во втором чтении законопроект о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Предлагаемая дата рассмотрения проекта Госдумой — 12 июля», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на официальный портал ведомства. Законопроект гласит, что нулевая ставка будет применяться при добыче газа и газового конденсата для производства аммиака и водорода на участках недр на полуостровах Ямал или Гыдан (ЯНАО). Ранее сообщалось, что правительство России выступило с законодательной инициативой о введении нулевого налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа для производства аммиака и водорода. Законопроект рассмотрен Госдумой в первом чтении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...