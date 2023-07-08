08 июля 2023
07 июля 2023

Полиция поймала пьяного курганца, который гулял во дворе с обрезом

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздник 9 мая во время самоизоляции жителей. Курган , ппс, полиция, машина ппс
В Кургане полиция поймала пьяного горожанина с обрезом охотничьего ружья Фото:

В Кургане горожане сообщили полиции, что во дворе одного из домов гуляет пьяный горожанин с обрезом охотничьего ружья. Силовики немедленно выехали на задержание злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 53-летнего ранее неоднократно судимого гражданина. Полицейские изъяли у него обрез охотничьего ружья и патроны, а при осмотре его квартиры — газовый пистолет», — уточнили в ведомстве.

По данным полиции, злоумышленник пытался убедить силовиков, что якобы оружие ему досталось от друга. Пьяный курганец сказал полиции, что взял обрез и патроны и пошел сдавать оружие компетентным органам.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области отметили, что на злоумышленника уже завели уголовное дело. Уточняется, что полицейские будут поощрены за поимку вооруженного курганца.

Ранее полиция задержала в Кургане местного жителя с арсеналом оружия и самодельных патронов. Мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, остановил наряд ДПС. Курганец оказался вооружен, он пытался сбежать и оказал сопротивление, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

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В Кургане горожане сообщили полиции, что во дворе одного из домов гуляет пьяный горожанин с обрезом охотничьего ружья. Силовики немедленно выехали на задержание злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 53-летнего ранее неоднократно судимого гражданина. Полицейские изъяли у него обрез охотничьего ружья и патроны, а при осмотре его квартиры — газовый пистолет», — уточнили в ведомстве. По данным полиции, злоумышленник пытался убедить силовиков, что якобы оружие ему досталось от друга. Пьяный курганец сказал полиции, что взял обрез и патроны и пошел сдавать оружие компетентным органам. В пресс-службе УМВД России по Курганской области отметили, что на злоумышленника уже завели уголовное дело. Уточняется, что полицейские будут поощрены за поимку вооруженного курганца. Ранее полиция задержала в Кургане местного жителя с арсеналом оружия и самодельных патронов. Мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, остановил наряд ДПС. Курганец оказался вооружен, он пытался сбежать и оказал сопротивление, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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